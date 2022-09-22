https://sputnikarabic.ae/20220922/موسكو-صواريخ-سارمات-تقلل-من-قيمة-كل-ما-يطوره-الناتو-من-أسلحة-1068075459.html

موسكو: صواريخ "سارمات" تقلل من قيمة كل ما يطوره الناتو من أسلحة

موسكو: صواريخ "سارمات" تقلل من قيمة كل ما يطوره الناتو من أسلحة

قارن المدير العام لمركز الصواريخ الحكومية "ماكييف"، الأكاديمي في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ديغتيار، بين الصاروخ الباليستي الروسي الجديد العابر للقارات... 22.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-22T08:02+0000

2022-09-22T08:02+0000

2022-09-22T08:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

خصائص صاروخ سارمات

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وأكد ديغتيار في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أن صاروخ "سارمات" يقلل من قيمة كل الأسلحة وتطوراتها لدى دول الناتو.وأشار ديغتيار إلى أن "صواريخ "سارمات" مزودة بوسائل خاصة تجعل من الصعب رصد رؤوسها الحربية أثناء تحليقها في الغلاف الجوي للأرض وخارجه، الأمر الذي يجعل من غير الممكن التنبؤ بدقة مساراتها لاستهدافها من قبل صواريخ الدفاع الجوي". وأضاف:وتابع ديغتيار، قائلا: "نظام التحكم في الطيران على متن سارمات يمنحه القدرة على تصحيح المسار باستخدام الأقمار الصناعية غلوناس، مما يجعل من الممكن ضمان دقة استهداف عالية، بما في ذلك ما بعد التأثير على صاروخ الدفاع الجوي"، مشيرا إلى أنه "بعد اكتمال الاختبارات ووضعها في الخدمة، ستحل صواريخ سارمات محل نظام صواريخ فويفودا، والذي لم يُطلق عليه اسم "الشيطان" في تصنيف الناتو، والذي يثير قلق الناتو كثيرًا وجوده في الجزء الأرضي من الثالوث النووي. وأطلق على سارمات "الشيطان- 2" - سأسميه "الشيطان في مربع".يذكر أنه تم وضع نظام الصواريخ "فويفودا" بصاروخ ثقيلRS-20V، كما يطلق عليه في الغرب - "الشيطان"، في الخدمة القتالية في أواخر الثمانينيات. حتى الآن، لا تزال RS-20V ICBM هي الأقوى بين جميع الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات، وعلى الرغم من "عمرها"، فإنها لا تزال فعالة في سياق نشر نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات، ورغم هذا فستحل صواريخ سارمات محلها.

https://sputnikarabic.ae/20220903/3-صواريخ-روسية-ترعب-العالم-فيديو-1067216731.html

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سبوتنيك عربي

رصد عسكري, خصائص صاروخ سارمات