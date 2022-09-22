عربي
https://sputnikarabic.ae/20220922/ميدفيديف-روسيا-اختارت-طريقها-الخاص-ولا-عودة-إلى-الوراء-1068083963.html
ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء
ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، معلقًا على قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:18+0000
2022-09-22T10:18+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d2dc322af60b75f8b648c551295823be.jpg
وكتب ميدفيديف على تلغرام: "الغرب، بشكل عام، وجميع مواطني دول الناتو، بحاجة إلى فهم أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص. لا عودة إلى الوراء".تم الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين اعتبارًا من يوم الأربعاء، 21 سبتمبر/ أيلول. وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/1065372603_222:0:2914:2019_1920x0_80_0_0_5618e2c911e7bb179abca756956604ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء

10:18 GMT 22.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، معلقًا على قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون وزابوروجيه وحول التعبئة الجزئية أنه على الغرب وجميع مواطني دول الناتو أن يفهموا أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص، ولا عودة إلى الوراء.
وكتب ميدفيديف على تلغرام: "الغرب، بشكل عام، وجميع مواطني دول الناتو، بحاجة إلى فهم أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص. لا عودة إلى الوراء".
تم الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين اعتبارًا من يوم الأربعاء، 21 سبتمبر/ أيلول. وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала