https://sputnikarabic.ae/20220922/ميدفيديف-روسيا-اختارت-طريقها-الخاص-ولا-عودة-إلى-الوراء-1068083963.html
ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء
ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء
أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، معلقًا على قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T10:18+0000
2022-09-22T10:18+0000
2022-09-22T10:18+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف على تلغرام: "الغرب، بشكل عام، وجميع مواطني دول الناتو، بحاجة إلى فهم أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص. لا عودة إلى الوراء".تم الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين اعتبارًا من يوم الأربعاء، 21 سبتمبر/ أيلول. وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء
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أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، معلقًا على قرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاستفتاءات في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقة خيرسون وزابوروجيه وحول التعبئة الجزئية أنه على الغرب وجميع مواطني دول الناتو أن يفهموا أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص، ولا عودة إلى الوراء.
وكتب ميدفيديف على تلغرام: "الغرب، بشكل عام، وجميع مواطني دول الناتو، بحاجة إلى فهم أن روسيا قد اختارت طريقها الخاص. لا عودة إلى الوراء".
تم الإعلان عن التعبئة الجزئية في روسيا بمرسوم من الرئيس فلاديمير بوتين اعتبارًا من يوم الأربعاء، 21 سبتمبر/ أيلول. وفقًا لوزير الدفاع سيرغي شويغو، هناك حاجة للسيطرة على خط التماس البالغ طوله 1000 كيلومتر والأراضي المحررة في أوكرانيا.