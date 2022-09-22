https://sputnikarabic.ae/20220922/وارسو-تدعو-إلى-تعزيز-قوة-الناتو-على-الجناح-الشرقي-1068082059.html
وارسو تدعو إلى تعزيز قوة الناتو على الجناح الشرقي
وارسو تدعو إلى تعزيز قوة الناتو على الجناح الشرقي
قال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، في مقابلة مع قناة "بولسات" التلفزيونية، إن السلطات البولندية تعتبر أنه من الضروري توسيع وجود الناتو على... 22.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-22T09:14+0000
2022-09-22T09:14+0000
2022-09-22T09:15+0000
الناتو
وارسو
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ووفقا له، فإن القرارات المتخذة في روسيا هي إشارة للغرب وبولندا؛ وقال: "فيما يتعلق بهذه التعبئة (الجزئية)، يجب أن نصر على تعزيز وجود الحلفاء على الجانب الشرقي. هذه حجة إضافية لأن يكون هناك المزيد من الناتو في الشرق أكثر من ذي قبل".تعتزم السلطات البولندية في المستقبل القريب مناقشة هذا الموضوع على مستويات مختلفة. وأكد صلوخ أن "هذا سيناقش بالتأكيد في الأولوية".وفيما يتعلق باحتمال اعتماد بولندا لقرارات في مجال الحماية الإضافية للحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية، قال سولوخ إنه حتى الآن لم يتم التخطيط لمثل هذه الخطوات. لكنه اعترف بأن "الوضع ديناميكي للغاية".
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الناتو, وارسو
وارسو تدعو إلى تعزيز قوة الناتو على الجناح الشرقي
09:14 GMT 22.09.2022 (تم التحديث: 09:15 GMT 22.09.2022) تابعنا عبر
قال رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، في مقابلة مع قناة "بولسات" التلفزيونية، إن السلطات البولندية تعتبر أنه من الضروري توسيع وجود الناتو على الجناح الشرقي بسبب التعبئة الجزئية المعلنة في روسيا.
ووفقا له، فإن القرارات المتخذة في روسيا هي إشارة للغرب وبولندا؛ وقال: "فيما يتعلق بهذه التعبئة (الجزئية)، يجب أن نصر على تعزيز وجود الحلفاء على الجانب الشرقي. هذه حجة إضافية لأن يكون هناك المزيد من الناتو في الشرق أكثر من ذي قبل".
تعتزم السلطات البولندية في المستقبل القريب مناقشة هذا الموضوع على مستويات مختلفة. وأكد صلوخ أن "هذا سيناقش بالتأكيد في الأولوية".
وفيما يتعلق باحتمال اعتماد بولندا لقرارات في مجال الحماية الإضافية للحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية، قال سولوخ إنه حتى الآن لم يتم التخطيط لمثل هذه الخطوات. لكنه اعترف بأن "الوضع ديناميكي للغاية".