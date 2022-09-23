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أمير قطر يهنئ العاهل السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 92
أمير قطر يهنئ العاهل السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 92
بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T08:32+0000
2022-09-23T08:32+0000
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وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.وشهدت قمة العلا التي عقدت في السعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، إنهاء خلاف نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.ومنذ إعلان المصالحة يبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
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العالم العربي, قطر, السعودية
العالم العربي, قطر, السعودية

أمير قطر يهنئ العاهل السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ 92

08:32 GMT 23.09.2022
© AP Photo / Uncreditedالعاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني
العاهل السعودي الملك سلمان مع أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AP Photo / Uncredited
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بعث تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، ببرقية تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وتحتفل المملكة باليوم الوطني السعودي 92، في 23 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.
وشهدت قمة العلا التي عقدت في السعودية في 5 يناير/ كانون الثاني 2021، إنهاء خلاف نشب في عام 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جانب وقطر من جانب آخر.
ومنذ إعلان المصالحة يبذل البلدان جهودا بهدف تطوير علاقاتهما الثنائية، بعد 4 سنوات من المقاطعة شملت إغلاق الأجواء.
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