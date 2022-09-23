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https://sputnikarabic.ae/20220923/أنتونوف-الولايات-المتحدة-تريد-تقسيم-روسيا-إلى-إمارات-محددة-وتجريدها-من-الأسلحة-النووية-1068144022.html
أنتونوف: الولايات المتحدة تريد تقسيم روسيا إلى "إمارات محددة" وتجريدها من الأسلحة النووية
أنتونوف: الولايات المتحدة تريد تقسيم روسيا إلى "إمارات محددة" وتجريدها من الأسلحة النووية
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة حددت مهمة إسقاط روسيا، وتقسيمها إلى عدة "إمارات محددة"، فضلاً عن حرمانها من الأسلحة... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T13:22+0000
2022-09-23T13:22+0000
العالم
روسيا
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وقال في مؤتمر فيديو علمي دولي بالأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى الستين لأزمة الصواريخ الكوبية: "إذا كانت نتيجة الأزمة الكاريبية هي الاعتراف بإمكانية التعايش السلمي بين القوتين العظميين، فقد حددت واشنطن الآن، على مدى العقود الماضية، مهمة إسقاط روسيا، وإخضاعها للركوع، والخيار الأفضل هو تقسيمها وخلق عدة "إمارات محددة" على أراضينا، وبالطبع حرمانها من الأسلحة النووية ومن مكانها الصحيح كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

أنتونوف: الولايات المتحدة تريد تقسيم روسيا إلى "إمارات محددة" وتجريدها من الأسلحة النووية

13:22 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev / الانتقال إلى بنك الصور السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف
 السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Mikhail Turgiev
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صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة حددت مهمة إسقاط روسيا، وتقسيمها إلى عدة "إمارات محددة"، فضلاً عن حرمانها من الأسلحة النووية والعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وقال في مؤتمر فيديو علمي دولي بالأكاديمية الدبلوماسية في وزارة الخارجية الروسية بمناسبة الذكرى الستين لأزمة الصواريخ الكوبية: "إذا كانت نتيجة الأزمة الكاريبية هي الاعتراف بإمكانية التعايش السلمي بين القوتين العظميين، فقد حددت واشنطن الآن، على مدى العقود الماضية، مهمة إسقاط روسيا، وإخضاعها للركوع، والخيار الأفضل هو تقسيمها وخلق عدة "إمارات محددة" على أراضينا، وبالطبع حرمانها من الأسلحة النووية ومن مكانها الصحيح كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي".
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