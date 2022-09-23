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https://sputnikarabic.ae/20220923/البرهان-يؤكد-أنه-لا-ينوي-الترشح-في-الانتخابات-المقبلة-وينفي-أي-خلافات-مع-نائبه-حميدتي-1068140332.html
البرهان يؤكد أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة وينفي أي خلافات مع نائبه "حميدتي"
البرهان يؤكد أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة وينفي أي خلافات مع نائبه "حميدتي"
قال القائد العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء التصويت حتى... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:51+0000
2022-09-23T11:51+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في مقابلة أجراها البرهان مع وكالة "أسوشيتد برس" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس.منذ الانقلاب في أكتوبر الماضي، خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين، واستنكروا استيلاء البرهان عليها عندما حل الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مجلس السيادة، وهو هيئة تقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019.وفتحت القوات النار على المتظاهرين فقتلت بعض المتظاهرين واعتقلت المئات. وقال البرهان إنه بينما لم تتم إدانة أيٍّ من الشرطة أو قوات الأمن، فإن حوالي خمسة أو ستة يخضعون للتحقيق.وأكد البرهان أنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة، ستكون القوات المسلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى.خلال المقابلة ، قال البرهان إنه لن يترشح في الانتخابات المستقبلية، لكنه امتنع عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات، على الرغم من قوله سابقًا إنه يمكن إجراء تصويت في يوليو/تموز 2023.وألقى بالمسؤولية عن الجمود الحاصل في البلاد، على عاتق الأحزاب السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد للتصويت، وأصر على أن الجيش ليس له دور في تلك المناقشة.ونفى البرهان وجود أي خلافات مع نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه حميدتي.وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, العالم العربي

البرهان يؤكد أنه لا ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة وينفي أي خلافات مع نائبه "حميدتي"

11:51 GMT 23.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLYرئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
رئيس المجلس السيدي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / ASHRAF SHAZLY
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قال القائد العسكري الحاكم في السودان، عبد الفتاح البرهان، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا، بشأن موعد إجراء التصويت حتى يتمكن من إجراء الانتخابات.
جاء ذلك في مقابلة أجراها البرهان مع وكالة "أسوشيتد برس" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس.
ولدى سؤاله عما إذا كان يفكر في الترشح للانتخابات المقبلة، أجاب البرهان: "لا أعتقد ذلك"، وعند الضغط عليه، قال: "ليس لدي رغبة في التقدم (كمرشح) ولا أريد الاستمرار في هذا العمل".
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منذ الانقلاب في أكتوبر الماضي، خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في الشوارع مطالبين الجنرالات بتسليم السلطة للمدنيين، واستنكروا استيلاء البرهان عليها عندما حل الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مجلس السيادة، وهو هيئة تقاسم السلطة من ضباط الجيش والمدنيين التي كانت تحكم السودان منذ أواخر عام 2019.
وفتحت القوات النار على المتظاهرين فقتلت بعض المتظاهرين واعتقلت المئات. وقال البرهان إنه بينما لم تتم إدانة أيٍّ من الشرطة أو قوات الأمن، فإن حوالي خمسة أو ستة يخضعون للتحقيق.
وقال: "لم يقتل أحد متظاهرين بالطريقة التي يتم تصويرها. اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وتعاملت الشرطة معهم وفق القانون لحماية الممتلكات العامة".
وأكد البرهان أنه بمجرد تشكيل حكومة منتخبة، ستكون القوات المسلحة مؤسسة أخرى لتلك الحكومة بدلاً من الاحتفاظ بمكانة أعلى.
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خلال المقابلة ، قال البرهان إنه لن يترشح في الانتخابات المستقبلية، لكنه امتنع عن تحديد موعد لإجراء الانتخابات، على الرغم من قوله سابقًا إنه يمكن إجراء تصويت في يوليو/تموز 2023.
وألقى بالمسؤولية عن الجمود الحاصل في البلاد، على عاتق الأحزاب السياسية التي تحتاج إلى الاتفاق على موعد للتصويت، وأصر على أن الجيش ليس له دور في تلك المناقشة.
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وقال البرهان "نحن نتحدث عن المشاركة السياسية وتوسيع تلك المشاركة سواء أكان حمدوك أو غيره فلن ينجح هذا الشخص بدون قاعدة واسعة لحكم السودان. السلطة الوحيدة للحكم هي من خلال الانتخابات، دون أن يفرض أحد إرادته على الآخر".
ونفى البرهان وجود أي خلافات مع نائبه الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف بلقبه حميدتي.
وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن خلافات بين الجنرالات، كما اعترف دقلو بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد.
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