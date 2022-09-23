https://sputnikarabic.ae/20220923/البعثة-الدبلوماسية-السورية-نعتبر-تقرير-الأمم-المتحدة-حول-وضع-حقوق-الإنسان-في-البلاد-منحازا-1068139733.html
البعثة الدبلوماسية السورية: نعتبر تقرير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في البلاد منحازا
البعثة الدبلوماسية السورية: نعتبر تقرير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في البلاد منحازا
ترفض سوريا تجديد ولاية لجنة حقوق الإنسان الأممية في البلاد، لأن تقرير هذه اللجنة منحاز ومسيّس، بحسب نص الحوار بين أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية لدى الأمم... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T11:38+0000
2022-09-23T11:38+0000
2022-09-23T11:38+0000
أخبار سوريا اليوم
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نُشر النص على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.وجاء في النص: "سوريا تؤمن بأن قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان الموجهة ضد دول فردية ما زالت تسترشد بمعايير مزدوجة وبرامج التدخل الغربي، وهو ما يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وترفض سوريا إنشاء لجنة وتمديد تفويضها وكذلك ترفض تقاريرها المسيسة والمنحازة".وأشار النص: "القصص المفبركة التي روجت لها دول وأحزاب معادية على منصات التواصل الاجتماعي عرضت على أنها حقائق في تقرير الهيئة، وأساءت تمثيل جهود الدولة السورية في حماية شعبها وتلبية احتياجاته الأساسية وتحقيق المصالحة الوطنية وتسهيل عودة النازحين واللاجئين".وأوضح أعضاء البعثة الدبلوماسية أن الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري هو مفتاح إنهاء معاناتهم وضمان تمتعهم بحقوق الإنسان التي تنتهك نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.في وقت سابق، قدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سوريا تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، حيث اتهمت الحكومة السورية بارتكاب العديد من الانتهاكات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
البعثة الدبلوماسية السورية: نعتبر تقرير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في البلاد منحازا
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ترفض سوريا تجديد ولاية لجنة حقوق الإنسان الأممية في البلاد، لأن تقرير هذه اللجنة منحاز ومسيّس، بحسب نص الحوار بين أعضاء البعثة الدبلوماسية السورية لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن سوريا.
نُشر النص على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وجاء في النص: "سوريا تؤمن بأن قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان الموجهة ضد دول فردية ما زالت تسترشد بمعايير مزدوجة وبرامج التدخل الغربي، وهو ما يتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وترفض سوريا إنشاء لجنة وتمديد تفويضها وكذلك ترفض تقاريرها المسيسة والمنحازة".
وترى البعثة الدبلوماسية أن التقرير الأخير يتجاهل طبيعة الحرب الإرهابية الموجهة ضد سوريا والعوامل الخارجية التي تسهم في تكوين تنظيمات إرهابية مسلحة تضم آلاف الإرهابيين الأجانب الذين يواصلون ارتكاب الجرائم في الأراضي السورية.
وأشار النص: "القصص المفبركة التي روجت لها دول وأحزاب معادية على منصات التواصل الاجتماعي عرضت على أنها حقائق في تقرير الهيئة، وأساءت تمثيل جهود الدولة السورية في حماية شعبها وتلبية احتياجاته الأساسية وتحقيق المصالحة الوطنية وتسهيل عودة النازحين واللاجئين".
وأوضح أعضاء البعثة الدبلوماسية أن الرفع الفوري وغير المشروط للحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري هو مفتاح إنهاء معاناتهم وضمان تمتعهم بحقوق الإنسان التي تنتهك نتيجة الإجراءات القسرية الأحادية التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
في وقت سابق، قدمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن سوريا تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، حيث اتهمت الحكومة السورية بارتكاب العديد من الانتهاكات.