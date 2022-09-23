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https://sputnikarabic.ae/20220923/الدفاع-الأذربيجانية-تتهم-القوات-الأرمينية-بقصف-مناطق-حدودية-1068123416.html
الدفاع الأذربيجانية تتهم القوات الأرمينية بقصف مناطق حدودية
الدفاع الأذربيجانية تتهم القوات الأرمينية بقصف مناطق حدودية
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بقصف القرى الحدودية الأذربيجانية. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:56+0000
2022-09-23T07:56+0000
أذربيجان
أرمينيا
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وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "منذ مساء يوم 22 سبتمبر وحتى صباح 23 منه، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية على الحدود ا الأذربيجانية - الأرمينية النار على مواقع للجيش الأذربيجاني في اتجاه كوخانابي في منطقة توفوز، كيشداك. وبرماغبينيا في منطقة كالباجار، تيازكاند في منطقة داشكسان". وشددت الوزارة، بهذا الخصوص، على أن وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت إجراءات الرد المناسبة".واندلعت، في 13 أيلول/ سبتمبر، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
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أذربيجان, أرمينيا
أذربيجان, أرمينيا

الدفاع الأذربيجانية تتهم القوات الأرمينية بقصف مناطق حدودية

07:56 GMT 23.09.2022
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© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الأرمينية تقوم بقصف القرى الحدودية الأذربيجانية.
وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "منذ مساء يوم 22 سبتمبر وحتى صباح 23 منه، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية على الحدود ا الأذربيجانية - الأرمينية النار على مواقع للجيش الأذربيجاني في اتجاه كوخانابي في منطقة توفوز، كيشداك. وبرماغبينيا في منطقة كالباجار، تيازكاند في منطقة داشكسان". وشددت الوزارة، بهذا الخصوص، على أن وحدات الجيش الأذربيجاني اتخذت إجراءات الرد المناسبة".

واندلعت، في 13 أيلول/ سبتمبر، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.

وتدخلت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لدعوة طرفي النزاع إلى تجنب مواصلة التصعيد وضبط النفس، والالتزام الكامل بنظام وقف إطلاق النار.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الحدود بينهما، بعد تصعيد واشتباكات استمرت لمدة يومين.
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