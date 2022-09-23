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https://sputnikarabic.ae/20220923/المتحدث-الرسمي-باسم-حركة-فتح-خطاب-لابيد-متناقض-مع-الأفعال-والدولة-الفلسطينية-ليست-تفضلا-من-إسرائيل-1068142063.html
حركة فتح: خطاب لابيد متناقض مع الأفعال والدولة الفلسطينية ليست تفضلا من إسرائيل
حركة فتح: خطاب لابيد متناقض مع الأفعال والدولة الفلسطينية ليست تفضلا من إسرائيل
قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، حسين حمايل: "إن خطاب يائير لابيد أمام الأمم المتحدة يتنافى مع الواقع الذي تقوم به إسرائيل على الأرض، فهناك مستوطنات يتم... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:18+0000
2022-09-23T12:20+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إن "حكومة يائير لابيد تعتقل الأسرى المرضى وترفض الإفراج عنهم، ناهيك عن فرض ضرائب وهمية لجمع أموال الشعب الفلسطيني، كما أنها أغلقت مؤسسات دولية مثل مؤسسات حقوق الإنسان في مدينة رام الله، ويأتي يائير لابيد ليقول إنه يريد حل الدولتين ولكن الأمور لا تسير بتصريحات فقط".وأضاف حمايل أن الأمر ليس تفضلاً منه بل هو حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وقد جاء ذلك ضمن كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أقرتها المؤسسات الدولية على مستوى العالم، وهذا الأمر يتطلب ضغطا على يائير لابيد وعلى الحكومة الإسرائيلية من أجل أن ينفذ ما اتفق عليه المجتمع الدولي، وأوضح أن من الناحية العملية فلسطين بحاحة إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون قابلة للحياة، علمًا بأن الفلسطينيين يمدوا أيديهم بالسلام في ظل التهديد الذي تتعرض له المنطقة من قبل إسرائيل، فكيف يشترط أن تكون هناك دولة فلسطينية لا تهدد أمن إسرائيل، في حين أن الأخيرة هي التي تهدد أمن الفلسطينيين من خلال بناء المستوطنات والأنشطة التوسعية التي تقوم بها".كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد دعا إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.وقال لابيد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا"، مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية سلمية لا تهدد إسرائيل.ودائما ما يتجنب القادة الإسرائيليون الحديث عن قضية حل الدولتين في الأمم المتحدة. وتأتي تصريحات لابيد، تأكيدا لتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا لحل الدولتين الذي طال انتظاره خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس/آب.
https://sputnikarabic.ae/20220923/مستوطنون-يهود-يؤدون-طقوسا-تلمودية-وينفخون-في-البوق-قرب-الأقصى-فيديو-1068141165.html
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

حركة فتح: خطاب لابيد متناقض مع الأفعال والدولة الفلسطينية ليست تفضلا من إسرائيل

12:18 GMT 23.09.2022 (تم التحديث: 12:20 GMT 23.09.2022)
© AFP 2022 / Abbas Momaniالضفة الغربية
الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© AFP 2022 / Abbas Momani
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قال المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، حسين حمايل: "إن خطاب يائير لابيد أمام الأمم المتحدة يتنافى مع الواقع الذي تقوم به إسرائيل على الأرض، فهناك مستوطنات يتم بناؤها وهناك جدار فصل عنصري وتقارير دولية تقول إن إسرائيل دولة فصل عنصري ودولة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية".
وأضاف في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، إن "حكومة يائير لابيد تعتقل الأسرى المرضى وترفض الإفراج عنهم، ناهيك عن فرض ضرائب وهمية لجمع أموال الشعب الفلسطيني، كما أنها أغلقت مؤسسات دولية مثل مؤسسات حقوق الإنسان في مدينة رام الله، ويأتي يائير لابيد ليقول إنه يريد حل الدولتين ولكن الأمور لا تسير بتصريحات فقط".
القوات الإسرائيلية تقتحم باحات المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، القدس 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
مستوطنون يهود يؤدون طقوسا تلمودية وينفخون في "البوق" قرب الأقصى... فيديو
12:07 GMT
وأضاف حمايل أن الأمر ليس تفضلاً منه بل هو حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وقد جاء ذلك ضمن كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي أقرتها المؤسسات الدولية على مستوى العالم، وهذا الأمر يتطلب ضغطا على يائير لابيد وعلى الحكومة الإسرائيلية من أجل أن ينفذ ما اتفق عليه المجتمع الدولي، وأوضح أن من الناحية العملية فلسطين بحاحة إلى دولة فلسطينية كاملة السيادة تكون قابلة للحياة، علمًا بأن الفلسطينيين يمدوا أيديهم بالسلام في ظل التهديد الذي تتعرض له المنطقة من قبل إسرائيل، فكيف يشترط أن تكون هناك دولة فلسطينية لا تهدد أمن إسرائيل، في حين أن الأخيرة هي التي تهدد أمن الفلسطينيين من خلال بناء المستوطنات والأنشطة التوسعية التي تقوم بها".
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، قد دعا إلى حل الدولتين للصراع المستمر منذ عقود مع الفلسطينيين.
وقال لابيد في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "الاتفاق مع الفلسطينيين على أساس دولتين لشعبين هو الشيء الصحيح لأمن إسرائيل واقتصاد إسرائيل ومستقبل أطفالنا"، مضيفا أن أي اتفاق سيكون مشروطا بدولة فلسطينية سلمية لا تهدد إسرائيل.
ودائما ما يتجنب القادة الإسرائيليون الحديث عن قضية حل الدولتين في الأمم المتحدة. وتأتي تصريحات لابيد، تأكيدا لتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دعا لحل الدولتين الذي طال انتظاره خلال زيارته لإسرائيل في أغسطس/آب.
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