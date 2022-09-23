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https://sputnikarabic.ae/20220923/بيسكوف-موسكو-ستعتبر-الهجوم-على-دونباس-والأراضي-المحررة-اعتداء-على-روسيا-1068137098.html
بيسكوف: موسكو ستعتبر الهجوم على دونباس والأراضي المحررة اعتداء على روسيا
بيسكوف: موسكو ستعتبر الهجوم على دونباس والأراضي المحررة اعتداء على روسيا
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعتبر محاولات أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها إذا كان القرار إيجابي... 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T10:32+0000
2022-09-23T10:32+0000
دميتري بيسكوف
روسيا
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وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت محاولات كييف لإعادة هذه الأراضي ستعتبر هجمات على روسيا في حالة اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات: "بالتأكيد".وعند سؤاله عما إذا كان القانون الأساسي سينطبق على هذه الأراضي عند انضمامها إذا قررت أوكرانيا مهاجمتها، قال إن الدستور الروسي سيطبق في هذه الأراضي.بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الجمعة. سيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول.
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دميتري بيسكوف, روسيا
دميتري بيسكوف, روسيا

بيسكوف: موسكو ستعتبر الهجوم على دونباس والأراضي المحررة اعتداء على روسيا

10:32 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعتبر محاولات أوكرانيا لإعادة دونباس والأراضي المحررة الأخرى بمثابة هجوم على أراضيها إذا كان القرار إيجابي في الاستفتاءات.
وقال ردا على سؤال حول ما إذا كانت محاولات كييف لإعادة هذه الأراضي ستعتبر هجمات على روسيا في حالة اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات: "بالتأكيد".
وعند سؤاله عما إذا كان القانون الأساسي سينطبق على هذه الأراضي عند انضمامها إذا قررت أوكرانيا مهاجمتها، قال إن الدستور الروسي سيطبق في هذه الأراضي.
بدأ الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، اليوم الجمعة. سيستمر التصويت مدة خمسة أيام حتى 27 سبتمبر/ أيلول.
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Сотрудники прессы и делегаты МАГАТЭ во время посещения Запорожской атомной электростанции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:32 GMT - سبوتنيك عربيبدء عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة06:20 GMT
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