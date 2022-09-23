https://sputnikarabic.ae/20220923/خارجية-لبنان-تعلق-بعد-انتقادات-واسعة-لغياب-العلم-عن-لقاء-ميقاتي-مع-رئيس-إيران-1068146295.html

خارجية لبنان تعلق بعد انتقادات واسعة لغياب العلم عن لقاء ميقاتي مع رئيس إيران

خارجية لبنان تعلق بعد انتقادات واسعة لغياب العلم عن لقاء ميقاتي مع رئيس إيران

في مشهد أثار جدلا واسعا في لبنان، غاب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش اجتماعات... 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T14:11+0000

2022-09-23T14:11+0000

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وتساءل لبنانيون غاضبون عن سبب غياب العلم اللبناني، في الوقت الذي كانت أعلام البلاد الأخرى موجودة في اللقاءات التي عقدها الرئيس الإيراني.وكان من بين من علقوا، النائب نديم جميل، الذي قال إن "الصورة معبرة جدا. فيهن يقولوا خطأ بروتوكول بس الحقيقة هي انو ايران لا بتحترم ولا بتعترف بلبنان وبكيانه. والاسوأ من الإيراني هو رئيس الحكومة اللي رضي وقعد وتصور من تم ساكت".إلا أن هذا التوضيح من وزير الخارجية، لم يلق إعجاب المغردين، فرد أحدهم قائلا: "لا يوجد لغط كان حضرتك فيك تأجل أيضا، أو أقله تغيير مكان الاجتماع كي لا تطلب إزالة العلم الإيراني. هيك بكون الاحترام المتبادل والبروتوكول والنَديّة".من جهتها، شكرت ​السفارة الإيرانية​ لدى لبنان، وزير الخارجية على التوضيحات بشأن عدم وجود العلم اللبناني، مؤكدة أنه "لا شك أن هذه اللقاءات تصب في مصلحة البلدين".

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