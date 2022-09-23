https://sputnikarabic.ae/20220923/صحيفة-تكشف-سبب-عدم-إدراج-الاتحاد-الأوروبي-واردات-الألماس-في-العقوبات-ضد-روسيا-1068141422.html

صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا

صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي قيودا على تجارة الألماس من روسيا في حزمة العقوبات. 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T12:07+0000

2022-09-23T12:07+0000

2022-09-23T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

عقوبات أمريكية ضد روسيا

الألماس

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وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المناقشات حول العقوبات: "بشكل منفصل، الدبلوماسيون البلجيكيون من خلال اللوبيات تمكنوا من منع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من إدراج الأحجار الكريمة في قوائم العقوبات".وأضافت أنه مع ذلك، يُلاحظ أن بلجيكا وعدت علنا بعدم عرقلة العقوبات المفروضة على الألماس الروسي.وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات جديدة على روسيا، على الصعيدين الشخصي والقطاعي، بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.

https://sputnikarabic.ae/20220922/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-لكنه-يواجه-صعوبة-في-الإجماع-1068114191.html

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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الألماس