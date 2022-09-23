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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220923/صحيفة-تكشف-سبب-عدم-إدراج-الاتحاد-الأوروبي-واردات-الألماس-في-العقوبات-ضد-روسيا-1068141422.html
صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا
صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي قيودا على تجارة الألماس من روسيا في حزمة العقوبات. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:07+0000
2022-09-23T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الألماس
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وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المناقشات حول العقوبات: "بشكل منفصل، الدبلوماسيون البلجيكيون من خلال اللوبيات تمكنوا من منع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من إدراج الأحجار الكريمة في قوائم العقوبات".وأضافت أنه مع ذلك، يُلاحظ أن بلجيكا وعدت علنا بعدم عرقلة العقوبات المفروضة على الألماس الروسي.وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات جديدة على روسيا، على الصعيدين الشخصي والقطاعي، بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-لكنه-يواجه-صعوبة-في-الإجماع-1068114191.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الألماس
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الألماس

صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا

12:07 GMT 23.09.2022
© Sputnik . Максим Блинов / الانتقال إلى بنك الصورعرض مغلق لمجموعة من الألماس في موسكو
عرض مغلق لمجموعة من الألماس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي قيودا على تجارة الألماس من روسيا في حزمة العقوبات.
وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المناقشات حول العقوبات: "بشكل منفصل، الدبلوماسيون البلجيكيون من خلال اللوبيات تمكنوا من منع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من إدراج الأحجار الكريمة في قوائم العقوبات".
وأضافت أنه مع ذلك، يُلاحظ أن بلجيكا وعدت علنا بعدم عرقلة العقوبات المفروضة على الألماس الروسي.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
وكالة: الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات جديدة ضد روسيا لكنه يواجه صعوبة في "الإجماع"
أمس, 20:55 GMT

وصرح المتحدث باسم مركز أنتويرب العالمي للألماس، توم نيز، للصحيفة بأن الشركة تتعرض بالفعل لضغوط بسبب مطالب الجهات التنظيمية والعملاء، وقال: "لقد استثمرنا لمدة 20 عاما في جعل تجارة الألماس أكثر شفافية. هل سنتخلص حقا من كل هذا ونكافئ دبي، التي تفتح أبوابها بالفعل أمام الأوليغارشية الروسية؟"

وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات جديدة على روسيا، على الصعيدين الشخصي والقطاعي، بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
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