https://sputnikarabic.ae/20220923/صحيفة-تكشف-سبب-عدم-إدراج-الاتحاد-الأوروبي-واردات-الألماس-في-العقوبات-ضد-روسيا-1068141422.html
صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا
صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا
كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي قيودا على تجارة الألماس من روسيا في حزمة العقوبات. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T12:07+0000
2022-09-23T12:07+0000
2022-09-23T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
عقوبات أمريكية ضد روسيا
الألماس
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وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المناقشات حول العقوبات: "بشكل منفصل، الدبلوماسيون البلجيكيون من خلال اللوبيات تمكنوا من منع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من إدراج الأحجار الكريمة في قوائم العقوبات".وأضافت أنه مع ذلك، يُلاحظ أن بلجيكا وعدت علنا بعدم عرقلة العقوبات المفروضة على الألماس الروسي.وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات جديدة على روسيا، على الصعيدين الشخصي والقطاعي، بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20220922/وكالة-الاتحاد-الأوروبي-يدرس-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-لكنه-يواجه-صعوبة-في-الإجماع-1068114191.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الألماس
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, عقوبات أمريكية ضد روسيا, الألماس
صحيفة تكشف سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي واردات الألماس في العقوبات ضد روسيا
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كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، عن سبب عدم إدراج الاتحاد الأوروبي قيودا على تجارة الألماس من روسيا في حزمة العقوبات.
وكتبت الصحيفة
نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على المناقشات حول العقوبات: "بشكل منفصل، الدبلوماسيون البلجيكيون من خلال اللوبيات تمكنوا من منع مسؤولي الاتحاد الأوروبي من إدراج الأحجار الكريمة في قوائم العقوبات".
وأضافت أنه مع ذلك، يُلاحظ أن بلجيكا وعدت علنا بعدم عرقلة العقوبات المفروضة على الألماس الروسي.
وصرح المتحدث باسم مركز أنتويرب العالمي للألماس، توم نيز، للصحيفة بأن الشركة تتعرض بالفعل لضغوط بسبب مطالب الجهات التنظيمية والعملاء، وقال: "لقد استثمرنا لمدة 20 عاما في جعل تجارة الألماس أكثر شفافية. هل سنتخلص حقا من كل هذا ونكافئ دبي، التي تفتح أبوابها بالفعل أمام الأوليغارشية الروسية؟"
وأعلن رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض عقوبات جديدة على روسيا، على الصعيدين الشخصي والقطاعي، بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاءات في مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه.