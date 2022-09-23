https://sputnikarabic.ae/20220923/صربيا-تتعهد-بالتصويت-ضد-محاولات-استبعاد-روسيا-من-مجلس-الأمن-الدولي-1068159083.html

صربيا تتعهد بالتصويت ضد محاولات استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

صربيا تتعهد بالتصويت ضد محاولات استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه إذا حاول الغرب استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن بلاده ستصوت ضده. 23.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-23T20:04+0000

2022-09-23T20:04+0000

2022-09-23T20:07+0000

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وقال فوتشيتش قبل عودته من نيويورك، اليوم الجمعة: "أنا متأكد من أن الغرب سيحاول استبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. لن تصوت صربيا لشيء من هذا القبيل - تقييد حق النقض أو إقصاء روسيا الاتحادية عن مجلس الأمن. ليس لدينا معضلة في هذا".وقال للصحفيين الصرب في وقت سابق، إنه تحدث لفترة طويلة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وشكره على احترام وحدة أراضي صربيا وناقش الاتفاقيات في قطاع الطاقة.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن محاولات الدول الغربية سحب صلاحيات روسيا وطرد ممثليها من الأمم المتحدة هي عقيمة وغير مجدية.وتابعت الوزارة: "الحقيقة هي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي وحدها القادرة على حرمان روسيا من العضوية في المنظمة بناءً على توصية مجلس الأمن، الذي يعتبر روسيا عضوا لديه حق النقض. ومثل هذا الإجراء من الواضح أنه غير واعد في حالة روسيا وهي مذكورة في ميثاق الأمم المتحدة والمعلومات متاحة للعامة على الموقع الرسمي للأمم المتحدة".وأكدت الوزارة أنه "لا توجد طريقة قانونية أخرى لتنفيذ مثل هذه الخطة"، مشيرة إلى أن "محاولات إنشاء مثل هذه الآليات سوف تستلزم الحاجة إلى إجراء تغييرات مناسبة على ميثاق المنظمة"، مضيفة أنه "من الضروري أن يصوت لذلك ثلثا أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة".وتابعت الوزارة أنه "بعد ذلك يجب أن يتم التصديق على التعديلات من قبل ثلثي الدول الأعضاء، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن".وخلصت الخارجية الروسية للقول إنه "فيما يتعلق بصلاحيات الممثل الدائم لبلدنا لدى الأمم المتحدة، فإن أوراق الاعتماد ذات الصلة الموقعة من قبل رئيس روسيا تُقدم إلى الأمين العام للمنظمة، وليس إلى هذه الدولة الغربية أو تلك".

https://sputnikarabic.ae/20220820/الخارجية-الروسية-محاولات-الغرب-طرد-روسيا-من-الأمم-المتحدة-عقيمة-وغير-مجدية--1066644049.html

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