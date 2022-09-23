https://sputnikarabic.ae/20220923/وزير-الخارجية-التونسي-لنظيرته-الليبية-ملتزمون-بتقديم-كل-أشكال-الدعم-لكم-1068119449.html
وزير الخارجية التونسي لنظيرته الليبية: ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم لكم
وزير الخارجية التونسي لنظيرته الليبية: ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم لكم
أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن بلاده ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم للدولة الليبية حتى تخرج من أزمتها. 23.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-23T07:02+0000
2022-09-23T07:02+0000
2022-09-23T07:02+0000
أخبار تونس اليوم
أخبار ليبيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048695218_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_54795515188bc4f53ceef7ab1ce836a6.jpg
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية ونشرته عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجرندي شدد على أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي.وقال: "تونس ملتزمة بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة ليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين".تأكيدات الجرندي جاءت خلال لقائه بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.ولفت البيان إلى أن الوزيرة الليبية أطلعت الجرندي "على آخر مستجدّات الوضع في ليبيا، مثمّنة مواقف تونس الثابتة الداعمة لمسار التسوية السياسية في بلادها، ووقوفها الدائم إلى جانب الليبيين".طالع أيضا: هل خسرت تونس نصيبها من إعادة الإعمار في ليبيا أمام مصر؟
https://sputnikarabic.ae/20211119/تونس-تحتضن-تظاهرة-صنع-في-ليبيا-لدعم-الشراكة-الثنائية-1050751292.html
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048695218_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_3abc92ad2f960753052fc7e4cf1bdec6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم
وزير الخارجية التونسي لنظيرته الليبية: ملتزمون بتقديم كل أشكال الدعم لكم
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن بلاده ملتزمة بتقديم كل أشكال الدعم للدولة الليبية حتى تخرج من أزمتها.
ووفقا لبيان
أصدرته وزارة الخارجية التونسية ونشرته عبر حسابها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الجرندي شدد على أن بلاده ستقف إلى جانب ليبيا حتى تستكمل مسارها السياسي.
19 نوفمبر 2021, 11:27 GMT
وقال: "تونس ملتزمة
بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للشقيقة ليبيا، من منطلق وحدة المصير وتلازم الأمن والاستقرار والتنمية في البلدين".
تأكيدات الجرندي جاءت خلال لقائه بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الجرندي إن بلاده "ستقف إلى جانب ليبيا، خلال هذه المرحلة المفصليّة من تاريخها، حتى تستكمل مسارها السياسي على أساس حوار ليبي - ليبي، بمنأى عن أية تدخلات خارجية في شؤونها الداخلية، للتوصل إلى حل ترتضيه جميع الأطراف بما يمكّن ليبيا من استعادة أمنها واستقرارها ومكانتها على المستويين الإقليمي والدولي".
ولفت البيان إلى أن الوزيرة الليبية أطلعت الجرندي "على آخر مستجدّات الوضع
في ليبيا، مثمّنة مواقف تونس الثابتة الداعمة لمسار التسوية السياسية في بلادها، ووقوفها الدائم إلى جانب الليبيين".