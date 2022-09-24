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https://sputnikarabic.ae/20220924/أبل-تحل-مشاكل-الكاميرا-المهتزة-والنسخ-واللصق-في-آيفون-14-1068175736.html
‏"أبل" تحل مشاكل الكاميرا المهتزة و"النسخ واللصق" في "آيفون 14"
‏"أبل" تحل مشاكل الكاميرا المهتزة و"النسخ واللصق" في "آيفون 14"
طرحت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة عانى منها العديد من مالكي هواتف "آيفون 14"، الذي ‏طرحته مؤخرا، المتعلقة باهتزاز كاميرته عند فتح بعض التطبيقات الذكية، منها... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:57+0000
2022-09-24T12:57+0000
مجتمع
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شركة آبل
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وأصدرت الشركة لكافة عملائها، أمس الجمعة، تحديث "آي أو إس 16.0.2" لحل المشكلة، يمكن الحصول عليه بالنقر على تطبيق "الإعدادات" في الهاتف، وفقا لبيان من "أبل".وفيما لم توضح "أبل" سبب حدوث العيب، لكن من المحتمل أن تلك التطبيقات لم تكن متداخلة بشكل جيد مع نظام تثبيت الصورة البصري لهواتف "آيفون 14"، مما تسبب في حدوث ضوضاء مزعجة.وكان العديد من مستخدمي هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" وجدوا أنه عند تشغيل هذه التطبيقات واستخدام الكاميرا الخلفية للجهاز، فإن عرض الكاميرا يهتز على الشاشة ليوفر صور ضبابية، ويصدر أصواتا صاخبة ومزعجة.كما يعمل تحديث "آي أو إس 16.0.2" على حل مشكلة مزعجة أخرى في هواتف "آيفون 14"، وهي الظهور المستمر لمطالبات الأذونات عند محاولة نسخ المحتوى ولصقه بين التطبيقات.وكانت شركة "أبل" أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة "آيفون 14"، والذي سيتوافر بأسعار أعلى في الأسواق الرئيسية حول العالم، باستثناء السوق الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20220919/كاميرا-آيفون-14-برو-الجديد-تهتز-بعد-استخدام-تطبيقات-تيك-توك-وإنستغرام-فيديو-1067938668.html
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مجتمع, منوعات, شركة آبل
مجتمع, منوعات, شركة آبل

‏"أبل" تحل مشاكل الكاميرا المهتزة و"النسخ واللصق" في "آيفون 14"

12:57 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Justin Sullivanإطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / Getty Images/Justin Sullivan
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طرحت شركة "أبل" الأمريكية حلا لمشكلة عانى منها العديد من مالكي هواتف "آيفون 14"، الذي ‏طرحته مؤخرا، المتعلقة باهتزاز كاميرته عند فتح بعض التطبيقات الذكية، منها "تيك توك" و"سناب ‏شات".‏
وأصدرت الشركة لكافة عملائها، أمس الجمعة، تحديث "آي أو إس 16.0.2" لحل المشكلة، يمكن الحصول عليه بالنقر على تطبيق "الإعدادات" في الهاتف، وفقا لبيان من "أبل".
وفيما لم توضح "أبل" سبب حدوث العيب، لكن من المحتمل أن تلك التطبيقات لم تكن متداخلة بشكل جيد مع نظام تثبيت الصورة البصري لهواتف "آيفون 14"، مما تسبب في حدوث ضوضاء مزعجة.
إطلاق الهاتف الجديد آيفون 14، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
كاميرا "آيفون 14 برو" الجديد تهتز بعد استخدام تطبيقات "تيك توك" و"إنستغرام"... فيديو
19 سبتمبر, 10:36 GMT
وكان العديد من مستخدمي هواتف "آيفون 14 برو" و"آيفون 14 برو ماكس" وجدوا أنه عند تشغيل هذه التطبيقات واستخدام الكاميرا الخلفية للجهاز، فإن عرض الكاميرا يهتز على الشاشة ليوفر صور ضبابية، ويصدر أصواتا صاخبة ومزعجة.
كما يعمل تحديث "آي أو إس 16.0.2" على حل مشكلة مزعجة أخرى في هواتف "آيفون 14"، وهي الظهور المستمر لمطالبات الأذونات عند محاولة نسخ المحتوى ولصقه بين التطبيقات.
وكانت شركة "أبل" أعلنت في مطلع الشهر الجاري عن تشكيلة هواتفها الذكية الجديدة "آيفون 14"، والذي سيتوافر بأسعار أعلى في الأسواق الرئيسية حول العالم، باستثناء السوق الأمريكية.
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