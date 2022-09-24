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https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-صندوق-النقد-متشائم-من-الوضع-اللبناني-ويطالب-باستعجال-الالتزامات-1068165330.html
إعلام: صندوق النقد متشائم من الوضع اللبناني ويطالب باستعجال الالتزامات
إعلام: صندوق النقد متشائم من الوضع اللبناني ويطالب باستعجال الالتزامات
أفادت تقارير إعلامية لبنانية أن صندوق النقد الدولي بات متشائما من الوضع في لبنان، وطالب باستعجال تنفيذ التزامات الحكومة التي تعهدت بها. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T07:21+0000
2022-09-24T07:21+0000
أخبار لبنان
صندوق النقد الدولي
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ووفقا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن الوفد قد غادر لبنان عقب زيارته الأخيرة لها "متشائمًا بانفراج الوضع في هذا البلد".ولفتت المصادر إلى أن وفد صندوق النقد كشف عن تلقيه وعدًا جديدًا من الجانب اللبناني، يتم بمقتضاه خلال 10 أيام البت بمجموعة قوانين إصلاحية، "ومنها على وجه الخصوص قانون السرية المصرفية".وقالت إن الوفد الدولي أبدى "عدم ثقته في تمّكن لبنان من أن يقرّ قانون "الكابيتال كونترول" من دون أي التباسات في مضمونه، وكذلك عدم ثقته في تمكّن لبنان من أن يُنجز خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".وأوضحت المصادر أن الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع الصندوق على برنامج للتعاون، لن تتم بغير هذين الأمرين، لافتة إلى أن هذا التأخير يمكن أن تضيع معه الفرصة على لبنان في إنجاز الاتفاق، من حيث إنه سيفقد دوره "بين الدول الطالبة مساعدة الصندوق، حيث سيتم ترحيل هذا الدور إلى شهر مارس/ آذار من العام 2023".ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة سياسية، تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية التي انعكست بدورها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث انهار سعر العملة المحلية (الليرة) إلى مستويات غير مسبوقة.طالع أيضا: صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية
https://sputnikarabic.ae/20220407/نفى-الإفلاس-وأعلن-تقدم-مفاوضات-صندوق-النقد-ما-أسباب-نظرة-ميقاتي-الإيجابية-لوضع-لبنان؟-1060950345.html
https://sputnikarabic.ae/20220309/لبنان-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-تحتاج-إلى-وقت-1059695345.html
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أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان, صندوق النقد الدولي

إعلام: صندوق النقد متشائم من الوضع اللبناني ويطالب باستعجال الالتزامات

07:21 GMT 24.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أفادت تقارير إعلامية لبنانية أن صندوق النقد الدولي بات متشائما من الوضع في لبنان، وطالب باستعجال تنفيذ التزامات الحكومة التي تعهدت بها.
ووفقا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن الوفد قد غادر لبنان عقب زيارته الأخيرة لها "متشائمًا بانفراج الوضع في هذا البلد".
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2022
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ولفتت المصادر إلى أن وفد صندوق النقد كشف عن تلقيه وعدًا جديدًا من الجانب اللبناني، يتم بمقتضاه خلال 10 أيام البت بمجموعة قوانين إصلاحية، "ومنها على وجه الخصوص قانون السرية المصرفية".

وأوضحت نقلا عن وفد الصندوق أن هذاالقانون تحديدا تم قطع وعد من قبل الوفد اللبناني بتعديله "على نحو يتماشى مع المتطلبات الدولية"، وهو ما لم يحدث إلى الآن.

وقالت إن الوفد الدولي أبدى "عدم ثقته في تمّكن لبنان من أن يقرّ قانون "الكابيتال كونترول" من دون أي التباسات في مضمونه، وكذلك عدم ثقته في تمكّن لبنان من أن يُنجز خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".
رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
لبنان: المفاوضات مع صندوق النقد تحتاج إلى وقت
9 مارس, 20:44 GMT
وأوضحت المصادر أن الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع الصندوق على برنامج للتعاون، لن تتم بغير هذين الأمرين، لافتة إلى أن هذا التأخير يمكن أن تضيع معه الفرصة على لبنان في إنجاز الاتفاق، من حيث إنه سيفقد دوره "بين الدول الطالبة مساعدة الصندوق، حيث سيتم ترحيل هذا الدور إلى شهر مارس/ آذار من العام 2023".

يشار إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ انفجار المرفأ فشلت إلى الآن في الوصول إلى مرحلة التفاوض مع صندوق النقد حول برنامج للتعاون، بسبب عدم تنفيذ متطلبات الصندوق.

ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة سياسية، تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية التي انعكست بدورها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث انهار سعر العملة المحلية (الليرة) إلى مستويات غير مسبوقة.
طالع أيضا: صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية
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