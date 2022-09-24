https://sputnikarabic.ae/20220924/إعلام-صندوق-النقد-متشائم-من-الوضع-اللبناني-ويطالب-باستعجال-الالتزامات-1068165330.html

إعلام: صندوق النقد متشائم من الوضع اللبناني ويطالب باستعجال الالتزامات

إعلام: صندوق النقد متشائم من الوضع اللبناني ويطالب باستعجال الالتزامات

أفادت تقارير إعلامية لبنانية أن صندوق النقد الدولي بات متشائما من الوضع في لبنان، وطالب باستعجال تنفيذ التزامات الحكومة التي تعهدت بها. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T07:21+0000

2022-09-24T07:21+0000

2022-09-24T07:21+0000

أخبار لبنان

صندوق النقد الدولي

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ووفقا لجريدة "الجمهورية" اللبنانية، فقد نقلت عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن الوفد قد غادر لبنان عقب زيارته الأخيرة لها "متشائمًا بانفراج الوضع في هذا البلد".ولفتت المصادر إلى أن وفد صندوق النقد كشف عن تلقيه وعدًا جديدًا من الجانب اللبناني، يتم بمقتضاه خلال 10 أيام البت بمجموعة قوانين إصلاحية، "ومنها على وجه الخصوص قانون السرية المصرفية".وقالت إن الوفد الدولي أبدى "عدم ثقته في تمّكن لبنان من أن يقرّ قانون "الكابيتال كونترول" من دون أي التباسات في مضمونه، وكذلك عدم ثقته في تمكّن لبنان من أن يُنجز خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي".وأوضحت المصادر أن الانتقال إلى مرحلة التفاوض مع الصندوق على برنامج للتعاون، لن تتم بغير هذين الأمرين، لافتة إلى أن هذا التأخير يمكن أن تضيع معه الفرصة على لبنان في إنجاز الاتفاق، من حيث إنه سيفقد دوره "بين الدول الطالبة مساعدة الصندوق، حيث سيتم ترحيل هذا الدور إلى شهر مارس/ آذار من العام 2023".ويعاني لبنان منذ سنوات من أزمة سياسية، تسببت في العديد من الأزمات الاقتصادية التي انعكست بدورها على الحياة اليومية للمواطنين، حيث انهار سعر العملة المحلية (الليرة) إلى مستويات غير مسبوقة.طالع أيضا: صندوق النقد الدولي: تنفيذ الإصلاحات في لبنان بطيء للغاية

https://sputnikarabic.ae/20220407/نفى-الإفلاس-وأعلن-تقدم-مفاوضات-صندوق-النقد-ما-أسباب-نظرة-ميقاتي-الإيجابية-لوضع-لبنان؟-1060950345.html

https://sputnikarabic.ae/20220309/لبنان-المفاوضات-مع-صندوق-النقد-تحتاج-إلى-وقت-1059695345.html

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