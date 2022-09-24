https://sputnikarabic.ae/20220924/البرلمان-المغربي-يشكل-لجنة-لتعديل-قانون-الأسلحة-النارية-المقدم-من-وزارة-الداخلية-1068167580.html

البرلمان المغربي يشكل لجنة لتعديل قانون الأسلحة النارية المقدم من وزارة الداخلية

البرلمان المغربي يشكل لجنة لتعديل قانون الأسلحة النارية المقدم من وزارة الداخلية

قرر البرلمان المغربي تشكيل لجنة لإدخال تعديلات على قانون الأسلحة النارية وأجزائها وذخائرها، والذي قدمه وزير الداخلية. 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T09:15+0000

2022-09-24T09:15+0000

2022-09-24T09:15+0000

أخبار المغرب اليوم

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع "هسبريس" المغربي، أكد هشام المهاجري، رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، أن اللجنة "اتفقت على تشكيل لجنة تقنية من أجل إدخال تعديلات مشتركة على المشروع".وتوقع البرلماني المغربي أن يتم تمرير هذا المشروع "بالإجماع"، لافتا إلى أن "وزير الداخلية عبّر عن انفتاحه على التعديلات التي سيقدمها البرلمانيون".وحول ما ينطبق عليه مشروع القانون المقدم، أشار المهاجري إلى أن أحكامه ستسري على "أسلحة القنص والرماية والرياضية من النوع (أ) والنوع (ب)، والمسدسات اليدوية المخصصة للأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وأسلحة إعطاء انطلاق المنافسات الرياضية".طالع أيضا: وزير الخارجية المغربي يرفض طلب نواب البرلمان للمشاركة في صياغة الاتفاقيات

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