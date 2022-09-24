https://sputnikarabic.ae/20220924/الجيش-الإسرائيلي-يكثف-عملياته-في-الضفة-ويقلص-إجازات-جنوده-1068179640.html

الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في الضفة ويقلص إجازات جنوده

الجيش الإسرائيلي يكثف عملياته في الضفة ويقلص إجازات جنوده

قُتل مواطن فلسطيني، اليوم السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي، لدى محاولته دهس جنود إسرائيليين قرب مستوطنة "حفات جلعاد" شمالي الضفة الغربية، بحسب ما أفاد الجيش... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T14:29+0000

2022-09-24T14:29+0000

2022-09-24T14:29+0000

إسرائيل

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أخبار الضفة الغربية

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "أحبط جندي إسرائيلي محاولة دهس قرب مستوطنة حفات جلعاد".وأضاف: "خلال نشاط روتيني مشترك لجنود الجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل بالقرب من مستوطنة حفات جلعاد.. رصدت القوات سيارة مشبوهة سارعت باتجاههم وحاولت دهسهم".وتابع: "أطلق جندي من الجيش الإسرائيلي النار على السيارة وتم تحييده.. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".في سياق متصل، قال موقع "واللا" العبري إن الفلسطيني القتيل يدعى محمد عواد (36 عاما).ومنذ أمس الجمعة، بدأ الجيش الإسرائيلي تكثيف قواته في الضفة الغربية، لمنع وقع هجمات خلال فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ غدا الأحد بعيد "رأس السنة العبرية".وقرر قائد فرقة يهودا والسامرة (فرقة عسكرية تنشط بالضفة الغربية)، آفي بلوت، تقليص إجازات الجنود، الذين سيقضون الآن 17 يوما في قواعدهم وأربعة أيام في المنزل، بدلا من 11 يوما في القاعدة وثلاثة أيام في المنزل.ونقل "واللا" عن مسؤولين أمنيين أنه إلى جانب تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في أرجاء الضفة لاعتقال ما تقول إنهم متورطون في تنفيذ أو التخطيط لهجمات، تقوم أيضا برصد مواقع التواصل الاجتماعي الفلسطينية، في محاولة لرصد منفذين محتملين لهجمات ضد جنودها أو المستوطنين في الضفة.والثلاثاء الماضي، قال الجيش الإسرائيلي، إنه سيفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية والمعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية التي يحل أولها في 25 سبتمبر/أيلول الجاري.وتزايدت التوترات في الضفة الغربية مؤخرا لاسيما في مدن وبلدات الشمال بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية تنفيذ الأولى اعتقالات واسعة تخللتها عمليات اغتيال لناشطين لاسيما في جنين ونابلس، وفي المقابل تصاعدت محاولات الفلسطينيين لتنفيذ هجمات ضد المستوطنين في الضفة وقوات الجيش الإسرائيلي المنتشرة في المنطقة.وصعدت إسرائيل عملياتها في الضفة منذ 31 مارس/آذار الماضي، بعد سلسلة هجمات نفذها فلسطينيون ضد إسرائيليين وأسفرت عن مقتل 17 شخصا بعضها نفذها مسلحون من الضفة الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20220923/قناة-عبرية-الجيش-الإسرائيلي-بحالة-تأهب-قصوى-في-الضفة-استعدادا-لـرأس-السنة-العبرية-1068158828.html

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