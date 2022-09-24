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https://sputnikarabic.ae/20220924/الخارجية-الأفغانية-تعلن-انتهاء-قطر-من-إعادة-تأهيل-مطار-كابول-الدولي-1068177070.html
الخارجية الأفغانية تعلن انتهاء قطر من إعادة تأهيل مطار كابول الدولي
الخارجية الأفغانية تعلن انتهاء قطر من إعادة تأهيل مطار كابول الدولي
أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية انتهاء دولة قطر من إعادة تأهيل وتشغيل مطار كابول، وذلك إثر تدمير أجزاء منه بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد منتصف أغسطس/آب... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T13:26+0000
2022-09-24T13:32+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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كابول - سبوتنيك. وقالت الوزارة في حكومة طالبان، في بيان اليوم السبت: "اكتملت مهمة قطر لإعادة تشغيل مطار كابول".وأعربت الوزارة عن امتنانها لدولة قطر لاستكمال مهمتها في إعادة تشغيل مطار كابول، "حيث أنهى الفريق الفني القطري مهمته بنجاح".وأضاف البيان: "لقد أثبتت قطر دائمًا أنها تقف مع أفغانستان كدولة شقيقة في الأوقات الصعبة".وفي الـ29 من أغسطس الماضي، أعلن القائم بأعمال وزير النقل والطيران الأفغاني البدء في تركيب رادارات في ثلاثة مطارات دولية من إجمالي 12 موقعا بهدف السيطرة على المجال الجوي، وذلك في إطار العقد المبرم بين هيئة الطيران المدني ومجموعة "تاليس" العالمية تشمل شحنة من معدات رادارات الطيران بقيمة بلغت 112 مليون دولار.وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن "المواقع الـ12 تقع في محافظات كابول وبلخ وهرات وأنه من المقرر أن يتم ذلك قبل نهاية 2023".وفي الـ24 من مايو/أيار الماضي، أعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، توقيع اتفاق مع الإمارات، للإدارة وتشغيل 4 مطارات دولية في أفغانستان بينها مطار كابول.وبات مطار كابول تحت سيطرة حركة طالبان، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته.وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.وأنهت الولايات المتحدة، في الشهر ذاته، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد.
https://sputnikarabic.ae/20211225/إعلام-تركيا-وقطر-تتوصلان-إلى-اتفاق-مع-طالبان-لتشغيل-مطار-كابول-1054533517.html
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار أفغانستان اليوم

الخارجية الأفغانية تعلن انتهاء قطر من إعادة تأهيل مطار كابول الدولي

13:26 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 13:32 GMT 24.09.2022)
© AP Photo / Wali Sabawoonانفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021
انفجار ارهابي في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، أفغانستان 26 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Wali Sabawoon
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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية انتهاء دولة قطر من إعادة تأهيل وتشغيل مطار كابول، وذلك إثر تدمير أجزاء منه بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد منتصف أغسطس/آب من العام الماضي.
كابول - سبوتنيك. وقالت الوزارة في حكومة طالبان، في بيان اليوم السبت: "اكتملت مهمة قطر لإعادة تشغيل مطار كابول".
وأعربت الوزارة عن امتنانها لدولة قطر لاستكمال مهمتها في إعادة تشغيل مطار كابول، "حيث أنهى الفريق الفني القطري مهمته بنجاح".
وأضاف البيان: "لقد أثبتت قطر دائمًا أنها تقف مع أفغانستان كدولة شقيقة في الأوقات الصعبة".
وفي الـ29 من أغسطس الماضي، أعلن القائم بأعمال وزير النقل والطيران الأفغاني البدء في تركيب رادارات في ثلاثة مطارات دولية من إجمالي 12 موقعا بهدف السيطرة على المجال الجوي، وذلك في إطار العقد المبرم بين هيئة الطيران المدني ومجموعة "تاليس" العالمية تشمل شحنة من معدات رادارات الطيران بقيمة بلغت 112 مليون دولار.
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25 ديسمبر 2021, 02:18 GMT
وكانت الوزارة قد أشارت إلى أن "المواقع الـ12 تقع في محافظات كابول وبلخ وهرات وأنه من المقرر أن يتم ذلك قبل نهاية 2023".
وفي الـ24 من مايو/أيار الماضي، أعلنت حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، توقيع اتفاق مع الإمارات، للإدارة وتشغيل 4 مطارات دولية في أفغانستان بينها مطار كابول.
وبات مطار كابول تحت سيطرة حركة طالبان، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته.
وجاء ذلك، بعد بسط سيطرة مقاتلي الحركة على العاصمة كابول، منتصف أغسطس 2021، وانتزاع السلطة من الحكومة السابقة، ومغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.
وأنهت الولايات المتحدة، في الشهر ذاته، سحب قواتها من أفغانستان؛ وذلك بعد نحو عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد.
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