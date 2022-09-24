https://sputnikarabic.ae/20220924/اليمن-حملة-تحصين-بجرعة-تعزيزية-ضد-كورونا-تستهدف-447-ألف-مواطن-1068184819.html

اليمن... حملة تحصين بجرعة تعزيزية ضد "كورونا" تستهدف 447 ألف مواطن

اليمن... حملة تحصين بجرعة تعزيزية ضد "كورونا" تستهدف 447 ألف مواطن

دشنت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، حملة تحصين بجرعة تعزيزية من لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد في 12 محافظة خاضعة لسيطرة... 24.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-24T15:54+0000

2022-09-24T15:54+0000

2022-09-24T15:54+0000

فيروس كورونا

أخبار اليمن الأن

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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن "الحملة تستهدف على مدى 5 أيام الوصول إلى 446.966 شخصاً من عمر 18 عاماً فما فوق، يشكلون 12% من سكان المحافظات المحررة".وأوضحت أن الحملة تضم سكان هذه المحافظات "بمن فيهم اللاجئون والنازحون والمهاجرون المقيمون في المخيمات والتجمعات السكانية والمحتجزون من السجناء والعاملون في الإصلاحيات ومراكز إعادة التأهيل والمنافذ والمجال الإنساني والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى الكادر التربوي العامل في الجامعات والمعاهد والمدارس الحكومية والخاصة والوزارات والمعسكرات".وأشارت إلى أن "الحملة ينفذها 4467 كادرا صحيا يتوزعون على 1489 فرقة متحركة يشرف عليهم 779 مشرفا ميدانيا".وحتى اليوم السبت، بحسب اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، 11935 حالة منها 2157 وفاة، و9124 حالة تعافي.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وانعكس الصراع الدائر في اليمن منذ 8 أعوام على القطاع الصحي، إذ تقدر منظمات دولية أنه لم يعُد يعمل سوى نصف المرافق الصحية، التي تعاني هي الأخرى نقصاً حاداً في الأدوية والمعدات والكادر.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20220325/اليمن-يسجل-أدنى-معدل-إصابة-بفيروس-كورونا-في-أسبوع-1060455894.html

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