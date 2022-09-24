https://sputnikarabic.ae/20220924/بعد-لقاء-بلينكن-الصين-تقول-إن-أمريكا-ترسل-إشارات-خاطئة-وخطيرة-للغاية-بشأن-تايوان-1068170961.html
بعد لقاء بلينكن... الصين تقول إن أمريكا ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان
بعد لقاء بلينكن... الصين تقول إن أمريكا ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان
اتهمت الصين الولايات المتحدة بإرسال "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي، أمس... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T11:02+0000
2022-09-24T11:02+0000
2022-09-24T11:03+0000
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التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها حول الاجتماع، إن أمريكا ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان، وكلما زاد تفشي نشاط استقلال تايوان، قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية"، وفقا لصحيفة "آسيا فاينانشال".ونقلت الوزارة عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله إن "قضية تايوان شأن صيني داخلي، وليس للولايات المتحدة الحق في التدخل في الطريقة التي ستستخدم لحلها".وكان مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قال عن اللقاء: "من جانبنا، أوضح الوزير الأمريكي بوضوح أنه - وفقا لسياسة "الصين الواحدة" الطويلة الأمد، والتي لم تتغير مرة أخرى - فإن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق هو أمر مهم للغاية وحيوي".ويأتي لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الصيني، بعد شهر ونصف الشهر تقريبا، من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، ما أثار حفيظة بكين التي أجرت تدريبات عسكرية ينظر إليها على أنها محاكاة لاجتياح الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) بعد زيارة بيلوسي إلى هناك في شهر أغسطس/ آب، والتي أعقبتها مناورات عسكرية صينية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالدفاع عن الجزيرة.
https://sputnikarabic.ae/20220923/وزيرا-خارجية-الصين-وأمريكا-يجتمعان-لاحتواء-التوترات-بشأن-قضية-تايوان-1068157804.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
بعد لقاء بلينكن... الصين تقول إن أمريكا ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان
11:02 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 11:03 GMT 24.09.2022) تابعنا عبر
اتهمت الصين الولايات المتحدة بإرسال "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان، بعد أن أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره الصيني، وانغ يي، أمس الجمعة، أن الحفاظ على السلام والاستقرار في تايوان أمر مهم للغاية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها حول الاجتماع، إن أمريكا ترسل "إشارات خاطئة وخطيرة للغاية" بشأن تايوان، وكلما زاد تفشي نشاط استقلال تايوان، قل احتمال التوصل إلى تسوية سلمية"، وفقا لصحيفة
"آسيا فاينانشال".
ونقلت الوزارة عن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، قوله إن "قضية تايوان شأن صيني داخلي، وليس للولايات المتحدة الحق في التدخل في الطريقة التي ستستخدم لحلها".
وكان مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية قال عن اللقاء: "من جانبنا، أوضح الوزير الأمريكي بوضوح أنه - وفقا لسياسة "الصين الواحدة" الطويلة الأمد، والتي لم تتغير مرة أخرى - فإن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر المضيق هو أمر مهم للغاية وحيوي".
ويأتي لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الصيني، بعد شهر ونصف الشهر تقريبا، من زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، ما أثار حفيظة بكين التي أجرت تدريبات عسكرية ينظر إليها على أنها محاكاة لاجتياح الجزيرة التي تحظى بحكم ذاتي.
وتصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) بعد زيارة بيلوسي إلى هناك في شهر أغسطس/ آب، والتي أعقبتها مناورات عسكرية صينية واسعة النطاق، بالإضافة إلى تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالدفاع عن الجزيرة.