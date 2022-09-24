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https://sputnikarabic.ae/20220924/تونس-محتجون-يغلقون-الطريق-بين-صفاقس-وسيدي-بوزيد-بعد-غرق-مركب-صيد-1068192420.html
تونس... محتجون يغلقون الطريق بين صفاقس وسيدي بوزيد بعد غرق مركب صيد
تونس... محتجون يغلقون الطريق بين صفاقس وسيدي بوزيد بعد غرق مركب صيد
أغلق محتجون تونسيون الطريق الرابط بين ولايتي صفاقس (جنوب) وسيدي بوزيد (وسط) احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من السلطات في البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T18:44+0000
2022-09-24T18:44+0000
أخبار تونس اليوم
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وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات "العثور على أحد البحارة الأربعة المفقودين في غرق مركب الصيد على سواحل المحرس في صفاقس حيا، داخل غرفة تبريد فارغة كانت تطفو على سطح الماء".وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التونسية انتشال جثة ربان المركب الذي غرق أمس الأول (الخميس)، وعلى متنه 4 بحارة.ووفق إذاعة "ديوان إف إم" المحلية، أغلق عدد من أهالي منطقة الطويلة من ودران الجنوبية بمعتمدية بير علي بن خليفة، الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من السلطات الجهوية في البحث عن المفقودين الاثنين المتبقين.وطالب المحتجون، وحدات الحرس والجيش الوطنيين "بتكثيف عمليات التمشيط بحثا عن المفقودين".
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس... محتجون يغلقون الطريق بين صفاقس وسيدي بوزيد بعد غرق مركب صيد

18:44 GMT 24.09.2022
© AP Photo / Valeria Ferrarioصورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022
صورة تظهر لحظة سقوط العشرات من المهاجرين في المياه بينما يحولون التشبث بجانب قارب مقلوب قبالة مياه تونس في وقت مبكر 25 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© AP Photo / Valeria Ferrario
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أغلق محتجون تونسيون الطريق الرابط بين ولايتي صفاقس (جنوب) وسيدي بوزيد (وسط) احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من السلطات في البحث عن المفقودين في حادث غرق مركب صيد.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطات "العثور على أحد البحارة الأربعة المفقودين في غرق مركب الصيد على سواحل المحرس في صفاقس حيا، داخل غرفة تبريد فارغة كانت تطفو على سطح الماء".
وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التونسية انتشال جثة ربان المركب الذي غرق أمس الأول (الخميس)، وعلى متنه 4 بحارة.
ووفق إذاعة "ديوان إف إم" المحلية، أغلق عدد من أهالي منطقة الطويلة من ودران الجنوبية بمعتمدية بير علي بن خليفة، الطريق الرئيسية الرابطة بين ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد احتجاجا على ما اعتبروه تقصيرا من السلطات الجهوية في البحث عن المفقودين الاثنين المتبقين.
وطالب المحتجون، وحدات الحرس والجيش الوطنيين "بتكثيف عمليات التمشيط بحثا عن المفقودين".
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