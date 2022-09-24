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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20220924/مسؤول-روسي-الغرب-يجب-أن-يتصالح-مع-دور-روسيا-المستجد-في-النظام-العالمي-الجديد-1068163467.html
مسؤول روسي: الغرب يجب أن يتصالح مع دور روسيا المستجد في النظام العالمي الجديد
مسؤول روسي: الغرب يجب أن يتصالح مع دور روسيا المستجد في النظام العالمي الجديد
أعلن الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى رئيس روسيا، ونائب رئيس وزراء حكومة الجمهورية، غيورغي مورادوف، أن الدول الغربية يجب أن تتصالح مع النظام العالمي الجديد،... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T04:46+0000
2022-09-24T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال مورادوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك":"يجب على خصومنا أن يفهموا بوضوح أن النظام العالمي الجديد بدون روسيا و دون مراعاة مصالحها الوطنية لن ينجح".وأضاف مورادوف قائلا: "هذا ما نثبته لشركائنا السابقين، الذين لا يستطيعون حتى الآن قبول دورنا كلاعب أساسي".في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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مسؤول روسي: الغرب يجب أن يتصالح مع دور روسيا المستجد في النظام العالمي الجديد

04:46 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Владимир Трефилов / الانتقال إلى بنك الصورغيورغي مرادوف، ممثل إقليم القرم لدى الرئاسة الروسية
غيورغي مرادوف، ممثل إقليم القرم لدى الرئاسة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Владимир Трефилов
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أعلن الممثل الدائم لشبه جزيرة القرم لدى رئيس روسيا، ونائب رئيس وزراء حكومة الجمهورية، غيورغي مورادوف، أن الدول الغربية يجب أن تتصالح مع النظام العالمي الجديد، الذي باتت تلعب فيه روسيا دورا مهما على الصعيد العالمي.
وقال مورادوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك":"يجب على خصومنا أن يفهموا بوضوح أن النظام العالمي الجديد بدون روسيا و دون مراعاة مصالحها الوطنية لن ينجح".
وأضاف مورادوف قائلا: "هذا ما نثبته لشركائنا السابقين، الذين لا يستطيعون حتى الآن قبول دورنا كلاعب أساسي".
في صباح يوم 23 سبتمبر/أيلول، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، بدأت الاستفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا وسيستمر التصويت حتى 27 سبتمبر الجاري.
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Посол Донецкой народной республики в РФ Ольга Макеева голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثاني من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة04:50 GMT
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