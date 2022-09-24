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https://sputnikarabic.ae/20220924/ناسا-تلغي-عملية-الإطلاق-المرتقبة-نحو-القمر-بسبب-عاصفة-1068183293.html
"ناسا" تلغي عملية إطلاقها المرتقبة نحو القمر بسبب عاصفة
"ناسا" تلغي عملية إطلاقها المرتقبة نحو القمر بسبب عاصفة
ألغت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية، اليوم السبت، إطلاق مهمتها التاريخية غير المأهولة إلى القمر، ‏المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب عاصفة استوائية من... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T15:40+0000
2022-09-24T15:42+0000
ناسا
القمر
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وقالت في بيان: "ناسا تتخلى عن فرصة إطلاق... وتستعد للتراجع (من منصة الإطلاق)، بينما تواصل مراقبة توقعات الطقس المرتبطة بالعاصفة الاستوائية إيان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".و"إيان" هي عاصفة متطورة في منطقة البحر الكاريبي، مع احتمال أن تصبح إعصارا كبيرا ومسارا يتجه حاليا نحو فلوريدا.وسيكون هذا الإطلاق بالتحديد بداية "أرتيمس 1"، وهي مهمة اختبار ستشهد الإطلاق الأول لصاروخ "SLS" التابع لـ"ناسا"، والذي سيرسل كبسولة "أرايون" غير المأهولة حول القمر.وتعد المهمة هي واحدة من أولى الخطوات الرئيسية في خطط "ناسا" لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر.
https://sputnikarabic.ae/20220924/عاصفة-تهدد-عملية-إطلاق-صاروخ-ناسا-الجديد-إلى-القمر-1068165742.html
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ناسا, القمر, منوعات
ناسا, القمر, منوعات

"ناسا" تلغي عملية إطلاقها المرتقبة نحو القمر بسبب عاصفة

15:40 GMT 24.09.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 24.09.2022)
© AFP 2022 / Chip Somodevillaيرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022
يرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
يرتفع القمر خلف أعلام الولايات المتحدة عند قاعدة نصب واشنطن التذكاري في 11 أغسطس 2022 في واشنطن العاصمة. ما يسمى بقمر الحفش هو القمر العملاق الرابع والأخير لعام 2022
© AFP 2022 / Chip Somodevilla
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ألغت وكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية، اليوم السبت، إطلاق مهمتها التاريخية غير المأهولة إلى القمر، ‏المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب عاصفة استوائية من المتوقع أن تشتد مع اقترابها من ولاية ‏فلوريدا.‏
وقالت في بيان: "ناسا تتخلى عن فرصة إطلاق... وتستعد للتراجع (من منصة الإطلاق)، بينما تواصل مراقبة توقعات الطقس المرتبطة بالعاصفة الاستوائية إيان"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
و"إيان" هي عاصفة متطورة في منطقة البحر الكاريبي، مع احتمال أن تصبح إعصارا كبيرا ومسارا يتجه حاليا نحو فلوريدا.
ناسا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
عاصفة تهدد عملية إطلاق صاروخ "ناسا" الجديد إلى القمر
07:45 GMT
وسيكون هذا الإطلاق بالتحديد بداية "أرتيمس 1"، وهي مهمة اختبار ستشهد الإطلاق الأول لصاروخ "SLS" التابع لـ"ناسا"، والذي سيرسل كبسولة "أرايون" غير المأهولة حول القمر.
وتعد المهمة هي واحدة من أولى الخطوات الرئيسية في خطط "ناسا" لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر.
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