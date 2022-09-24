https://sputnikarabic.ae/20220924/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الموريتاني-التطورات-في-ليبيا-1068193599.html
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الموريتاني التطورات في ليبيا
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الموريتاني التطورات في ليبيا
أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوڭ، حول التطورات في ليبيا. 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T19:08+0000
2022-09-24T19:08+0000
2022-09-24T19:08+0000
وزير الخارجية المصري
موريتانيا
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وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين بحثا القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأوضح أن المباحثات شملت التطورات في ليبيا، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعهما إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية.وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، لاسيما في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية وصناعة الدواء.
https://sputnikarabic.ae/20220130/الخارجية-المصرية-سامح-شكري-يشارك-في-الاجتماع-التشاوري-الوزاري-العربي-1057457178.html
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وزير الخارجية المصري, موريتانيا
وزير الخارجية المصري, موريتانيا
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الموريتاني التطورات في ليبيا
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أجرى سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم السبت، مباحثات مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوڭ، حول التطورات في ليبيا.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إن الوزيرين بحثا القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بحسب موقع "بوابة الأهرام"
.
وأوضح أن المباحثات شملت التطورات في ليبيا، واتفقا على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزيران على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطلعهما إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية.
وشدد وزير الخارجية المصري
على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، لاسيما في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة الحيوانية وصناعة الدواء.