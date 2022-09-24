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القوات الأوكرانية تستهدف مراكز الاقتراع خلال قصف مدينة إنرغودار
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220924/وكالة-مفاجأة-من-القطب-الشمالي-هي-أول-اختبار-لسكان-أوروبا-على-تقنين-الطاقة-1068175263.html
وكالة: مفاجأة من القطب الشمالي هي "أول اختبار" لسكان أوروبا على "تقنين" الطاقة
وكالة: مفاجأة من القطب الشمالي هي "أول اختبار" لسكان أوروبا على "تقنين" الطاقة
نشرت صحف غربية تقارير تؤكد فيها أن رياح القطب الشمالي التي ستهب عبر أوروبا الأسبوع القادم ستكون "أول اختبار لمدى استعداد الناس لتأجيل تشغيل التدفئة في محاولة... 24.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-24T12:41+0000
2022-09-24T12:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
اقتصاد
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وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث ستكون في لندن، على سبيل المثال، أقل من المتوسط بحوالي 5 درجات مئوية وستنخفض 6.5 درجة مئوية بين عشية وضحاها يوم 27 سبتمبر/ أيلول.بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض درجات الحرارة في مدينة فرانكفورت بألمانيا أقل من معدلاتها بحوالي 3.5 درجة مئوية يوم 27 سبتمبر/ أيلول، بينما ستواجه أجزاء من فرنسا وإسبانيا أيضا درجات حرارة أقل بمقدار 3-4 درجات عن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام.ونوهت الصحيفة إلى أن مشغلي شبكات الطاقة وضعوا بعض الخطط لتجاوز أزمة هذا الشتاء، لكن مع عدم القدرة على استبدال الحد الأقصى المطلوب استبداله بدلا من المصادر الروسية، "فإن العبء يقع على خفض الطلب" من قبل المواطنين على مصادر الطاقة.وبينت الصحيفة أن هذه الموجة "الباردة"، ليست الانطلاق الرسمي لموسم التدفئة في القارة العجوز، والذي يبدأ رسميا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن "هذا يمثل اختبارًا واقعيًا لنظام استهلاك الطاقة في المنطقة حيث تحاول الحكومات خفض استخدام الطاقة في جميع جوانب الاقتصاد، ويناقش الاتحاد الأوروبي وضع هدف إلزامي لخفض الطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20220923/صحيفة-تحذر-الألمان-من-نقص-الغذاء-1068117771.html
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

وكالة: مفاجأة من القطب الشمالي هي "أول اختبار" لسكان أوروبا على "تقنين" الطاقة

12:41 GMT 24.09.2022
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصورأرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي
أرخبيل فرنسوا جوزيف بمنطقة القطب الشمالي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
© Sputnik . Pavel Lvov
/
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نشرت صحف غربية تقارير تؤكد فيها أن رياح القطب الشمالي التي ستهب عبر أوروبا الأسبوع القادم ستكون "أول اختبار لمدى استعداد الناس لتأجيل تشغيل التدفئة في محاولة لتوفير الطاقة وتخفيض ميزانيات الأسر".
وبحسب تقرير نشرته "بلومبرغ" ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير هذا الأسبوع، حيث ستكون في لندن، على سبيل المثال، أقل من المتوسط بحوالي 5 درجات مئوية وستنخفض 6.5 درجة مئوية بين عشية وضحاها يوم 27 سبتمبر/ أيلول.
بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض درجات الحرارة في مدينة فرانكفورت بألمانيا أقل من معدلاتها بحوالي 3.5 درجة مئوية يوم 27 سبتمبر/ أيلول، بينما ستواجه أجزاء من فرنسا وإسبانيا أيضا درجات حرارة أقل بمقدار 3-4 درجات عن المعدل الطبيعي لدرجات الحرارة في هذا الوقت من العام.
ونوهت الصحيفة إلى أن مشغلي شبكات الطاقة وضعوا بعض الخطط لتجاوز أزمة هذا الشتاء، لكن مع عدم القدرة على استبدال الحد الأقصى المطلوب استبداله بدلا من المصادر الروسية، "فإن العبء يقع على خفض الطلب" من قبل المواطنين على مصادر الطاقة.

ونوهت الصحيفة إلى أنه "من الناحية المثالية، يتم ذلك طواعية من قبل المستهلكين ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فهناك العديد من الخطوات التي يمكن أن تتخذها شركة شبكة الكهرباء، "وأكثرها تطرفًا هي عمليات إغلاق منظمة" أي "التقنين".

علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
صحيفة تحذر الألمان من نقص الغذاء
أمس, 04:48 GMT
وبينت الصحيفة أن هذه الموجة "الباردة"، ليست الانطلاق الرسمي لموسم التدفئة في القارة العجوز، والذي يبدأ رسميا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ولكن "هذا يمثل اختبارًا واقعيًا لنظام استهلاك الطاقة في المنطقة حيث تحاول الحكومات خفض استخدام الطاقة في جميع جوانب الاقتصاد، ويناقش الاتحاد الأوروبي وضع هدف إلزامي لخفض الطاقة".
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