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https://sputnikarabic.ae/20220925/إيران-تستدعي-سفير-النرويج-بسبب-تعليقات-أحد-مسؤوليها-1068211038.html
إيران تستدعي سفير النرويج بسبب تعليقات أحد مسؤوليها
إيران تستدعي سفير النرويج بسبب تعليقات أحد مسؤوليها
استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير النرويج في طهران، احتجاجا على تصريحات المتحدث ‏باسمها، والتي تراها تتدخل في شؤون طهران الداخلية.‏ 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:31+0000
2022-09-25T11:31+0000
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واستدعى مدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، السفير النرويجي، أمس السبت، بسبب تصريحات رئيس البرلمان النرويجي بشأن التطورات الداخلية في إيران، وفقا لوكالة "إيرنا" الإيرانية.ونقل المدير العام احتجاج إيران الشديد على "التصريحات المسبقة وغير الواقعية التي أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الأخيرة في إيران".وأكد أن "تلك التصريحات غير البناءة تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران".وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تعلن-اعتقال-1200-شخص-ووزير-الداخلية-يؤكد-أن-الشرطة-غير-مسؤولة-عن-وفاة-مهسا-أميني-1068178778.html
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إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

إيران تستدعي سفير النرويج بسبب تعليقات أحد مسؤوليها

11:31 GMT 25.09.2022
© Fotolia / Alexander Erdbeerالعلم النرويجي
العلم النرويجي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
العلم النرويجي
© Fotolia / Alexander Erdbeer
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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، سفير النرويج في طهران، احتجاجا على تصريحات المتحدث ‏باسمها، والتي تراها تتدخل في شؤون طهران الداخلية.‏
واستدعى مدير عام أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإيرانية، السفير النرويجي، أمس السبت، بسبب تصريحات رئيس البرلمان النرويجي بشأن التطورات الداخلية في إيران، وفقا لوكالة "إيرنا" الإيرانية.
ونقل المدير العام احتجاج إيران الشديد على "التصريحات المسبقة وغير الواقعية التي أدلى بها رئيس البرلمان النرويجي حول الاضطرابات الأخيرة في إيران".
وأكد أن "تلك التصريحات غير البناءة تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لإيران".
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
إيران تعلن اعتقال 1200 شخص ووزير الداخلية يؤكد أن الشرطة غير مسؤولة عن وفاة مهسا أميني
أمس, 14:06 GMT
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة الفتاة مهسا أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني (22 عامًا).
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