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الداخلية التونسية تكشف ملابسات انتحار بائع متجول
الداخلية التونسية تكشف ملابسات انتحار بائع متجول
كشفت التحريات الأولية لوزارة الداخلية التونسية، عن أسباب العثور على جثة بائع متجول منتحر شنقا داخل منزل بحي الحدائق في مدينة مرناق بولاية بن عروس، في شمال شرقي... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T11:05+0000
2022-09-25T11:05+0000
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وقالت الوزارة في بيان إن المنتحر أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات عائلية حادة، وفقا لما تبين بعد سماع الشهود، نافية الروايات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حدوث خلافات بينه وبين البلدية لتحريرها مخالفات له.وأضافت أن "المتوفي كان يشغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي في مرناق، ونبه عليه بضرورة إزالتها والاكتفاء بالحجز الذي كان يستغله، مع تسوية وضعه لدى البلدية"، حسبما ذكرت شبكة "نسمة" التونسية.وأوضحت أن قررا من البلدية صدر بمنع "الانتصاب العشوائي" على جانبي الشارع، إلى جانب إزالة "الانتصاب الفوضوي" دون رخصة، والتابع للمتوفي، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيقات بالتنسيق مع النيابة.
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, العالم العربي

الداخلية التونسية تكشف ملابسات انتحار بائع متجول

11:05 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDشرطة تونس
شرطة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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كشفت التحريات الأولية لوزارة الداخلية التونسية، عن أسباب العثور على جثة بائع متجول منتحر شنقا داخل منزل بحي الحدائق في مدينة مرناق بولاية بن عروس، في شمال شرقي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إن المنتحر أقدم على إنهاء حياته بسبب خلافات عائلية حادة، وفقا لما تبين بعد سماع الشهود، نافية الروايات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر حدوث خلافات بينه وبين البلدية لتحريرها مخالفات له.
وأضافت أن "المتوفي كان يشغل نقطة انتصاب فوضوي خارج السوق البلدي في مرناق، ونبه عليه بضرورة إزالتها والاكتفاء بالحجز الذي كان يستغله، مع تسوية وضعه لدى البلدية"، حسبما ذكرت شبكة "نسمة" التونسية.
وأوضحت أن قررا من البلدية صدر بمنع "الانتصاب العشوائي" على جانبي الشارع، إلى جانب إزالة "الانتصاب الفوضوي" دون رخصة، والتابع للمتوفي، مشيرة إلى أنها تواصل التحقيقات بالتنسيق مع النيابة.
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