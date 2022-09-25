https://sputnikarabic.ae/20220925/اليمن-قتيل-و11-جريحا-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-تعز-جنوب-غربي-البلاد-1068213461.html
اليمن.. قتيل و11 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة في تعز جنوب غربي البلاد
اليمن.. قتيل و11 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة في تعز جنوب غربي البلاد
أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مقتل مدني وإصابة 11 آخرين، إثر انفجار في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T12:32+0000
2022-09-25T12:32+0000
2022-09-25T12:32+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة – سبوتنيك. وأفاد المصدر المحلي لوكالة "سبوتنيك" بأن "عبوة ناسفة انفجرت في حافلة لنقل الركاب في الشارع العام بمدينة التُربة مركز مديرية الشَمايتين (65 كم) جنوب مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط قتيل و11 جريحا من ركابها، بعضهم في حالة خطرة، جرى نقلهم إلى مستشفى خليفة في المدينة".ووقع الانفجار بعد مرور آلية عسكرية، يعتقد أنها كانت هي المستهدفة بالعبوة، وهو ما دعا السلطات اليمنية إلى فتح تحقيق في الواقعة لكشف هوية المتورطين في الاستهداف.يشار إلى أنه في الثاني من تموز/يوليو الماضي، أصيب 4 جنود في استهداف مماثل لآلية عسكرية في مدينة التُربة بالمديرية اليمنية نفسها الواقعة.وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات، في سياق حالة من التردي الأمني بفعل معارك متواصلة منذ نحو 8 سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20220924/المبعوث-الأممي-إلى-اليمن-يعلن-تقديم-مقترح-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-لأطول-فترة-ممكنة-1068180977.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الحرب على اليمن, قوات التحالف العربي
العالم العربي, الحرب على اليمن, قوات التحالف العربي
اليمن.. قتيل و11 جريحا إثر انفجار عبوة ناسفة في تعز جنوب غربي البلاد
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أكد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الأحد، مقتل مدني وإصابة 11 آخرين، إثر انفجار في المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد.
القاهرة – سبوتنيك
. وأفاد المصدر المحلي لوكالة "سبوتنيك
" بأن "عبوة ناسفة انفجرت في حافلة لنقل الركاب في الشارع العام بمدينة التُربة مركز مديرية الشَمايتين (65 كم) جنوب مدينة تعز، ما أدى إلى سقوط قتيل و11 جريحا من ركابها، بعضهم في حالة خطرة، جرى نقلهم إلى مستشفى خليفة في المدينة".
ووقع الانفجار بعد مرور آلية عسكرية، يعتقد أنها كانت هي المستهدفة بالعبوة، وهو ما دعا السلطات اليمنية إلى فتح تحقيق في الواقعة لكشف هوية المتورطين في الاستهداف.
يشار إلى أنه في الثاني من تموز/يوليو الماضي، أصيب 4 جنود في استهداف مماثل لآلية عسكرية في مدينة التُربة بالمديرية اليمنية نفسها الواقعة.
وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف وتفجيرات واغتيالات، في سياق حالة من التردي الأمني بفعل معارك متواصلة منذ نحو 8 سنوات بين الجيش اليمني
التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة أنصار الله
"الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.