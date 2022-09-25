https://sputnikarabic.ae/20220925/حجم-التبادل-التجاري-بين-الأردن-ودول-الخليج-في-النصف-الأول-من-2022-يتجاوز-28-مليار-دينار-1068203993.html
حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج في النصف الأول من 2022 يتجاوز 2.8 مليار دينار
حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج في النصف الأول من 2022 يتجاوز 2.8 مليار دينار
كشفت بيانات إحصائية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 2.804 مليار دينار، مقارنة بـ... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T07:12+0000
2022-09-25T07:12+0000
2022-09-25T07:12+0000
أخبار الأردن
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ووفقا للبيانات فقد زادت الصادرات الأردنية لدول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 635 مليون دينار، مقابل 612 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بحسب موقع "عمون".كما زادت واردات الأردن من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 2.169 مليار دينار، مقابل 1.432 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.وتصدرت السعودية قائمة التبادل التجاري بين الأردن ودول المجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 1.850 مليار دينار تقريبا، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي شهدت تبادلا تجاريا بنحو 1.427 مليار دينار.
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أخبار الأردن
حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الخليج في النصف الأول من 2022 يتجاوز 2.8 مليار دينار
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كشفت بيانات إحصائية عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 2.804 مليار دينار، مقارنة بـ 2.044 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للبيانات فقد زادت الصادرات الأردنية لدول الخليج خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 635 مليون دينار، مقابل 612 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021، بحسب موقع "عمون"
.
كما زادت واردات الأردن من دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2022، لتصل إلى 2.169 مليار دينار، مقابل 1.432 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وتصدرت السعودية قائمة التبادل التجاري بين الأردن ودول المجلس التعاون الخليجي في النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 1.850 مليار دينار تقريبا، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي شهدت تبادلا تجاريا بنحو 1.427 مليار دينار.