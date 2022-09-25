عربي
https://sputnikarabic.ae/20220925/مجهولان-يلقيان-زجاجة-حارقة-على-مبنى-السفارة-الإيرانية-في-أثينا-1068218466.html
مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا
مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا
ألقى شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، والتي شهدت في وقت سابق مظاهرة مندددة بوفاة شابة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:42+0000
2022-09-25T14:42+0000
اليونان
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102357/90/1023579046_0:508:4928:3280_1920x0_80_0_0_7f6663d5704ec1f62ba94d441a2a4737.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قنبلة "مولوتوف" ألقيت على السفارة الإيرانية في أثينا اليوم الأحد.وفقا للشرطة اليونانية، في حوالي الساعة 1:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قام شخصان يستقلان دراجة نارية وملثمان بإلقاء زجاجة حارقة على جدار السفارة حيث انفجرت، دون وقوع أضرار.وبعد ظهر أمس السبت، تجمع حوالي 200 شخص في ميدان سينتاجما بوسط أثينا للتنديد بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تعلن-اعتقال-1200-شخص-ووزير-الداخلية-يؤكد-أن-الشرطة-غير-مسؤولة-عن-وفاة-مهسا-أميني-1068178778.html
اليونان
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102357/90/1023579046_305:0:4678:3280_1920x0_80_0_0_06b6a469a2b5a2b5fa8d7530f7fd81d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان, إيران, أخبار إيران
اليونان, إيران, أخبار إيران

مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا

14:42 GMT 25.09.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI الشرطة اليونانية
الشرطة اليونانية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© AFP 2022 / LOUISA GOULIAMAKI
تابعنا عبرTelegram
ألقى شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، والتي شهدت في وقت سابق مظاهرة مندددة بوفاة شابة إيرانية كانت رهن الاحتجاز.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قنبلة "مولوتوف" ألقيت على السفارة الإيرانية في أثينا اليوم الأحد.
وفقا للشرطة اليونانية، في حوالي الساعة 1:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قام شخصان يستقلان دراجة نارية وملثمان بإلقاء زجاجة حارقة على جدار السفارة حيث انفجرت، دون وقوع أضرار.
وبعد ظهر أمس السبت، تجمع حوالي 200 شخص في ميدان سينتاجما بوسط أثينا للتنديد بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
احتجاجات على مقتل الشابة الإيرانية محساء أميني، وسط طهران، إيران 21 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
إيران تعلن اعتقال 1200 شخص ووزير الداخلية يؤكد أن الشرطة غير مسؤولة عن وفاة مهسا أميني
أمس, 14:06 GMT
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчины голосуют на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الثالث من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة 13:23 GMTВоенный летчик в кабине вертолета Ми-8МТВ на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала