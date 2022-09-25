https://sputnikarabic.ae/20220925/مجهولان-يلقيان-زجاجة-حارقة-على-مبنى-السفارة-الإيرانية-في-أثينا-1068218466.html
مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا
مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا
ألقى شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، والتي شهدت في وقت سابق مظاهرة مندددة بوفاة شابة... 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:42+0000
2022-09-25T14:42+0000
2022-09-25T14:42+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن قنبلة "مولوتوف" ألقيت على السفارة الإيرانية في أثينا اليوم الأحد.وفقا للشرطة اليونانية، في حوالي الساعة 1:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قام شخصان يستقلان دراجة نارية وملثمان بإلقاء زجاجة حارقة على جدار السفارة حيث انفجرت، دون وقوع أضرار.وبعد ظهر أمس السبت، تجمع حوالي 200 شخص في ميدان سينتاجما بوسط أثينا للتنديد بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.
https://sputnikarabic.ae/20220924/إيران-تعلن-اعتقال-1200-شخص-ووزير-الداخلية-يؤكد-أن-الشرطة-غير-مسؤولة-عن-وفاة-مهسا-أميني-1068178778.html
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اليونان, إيران, أخبار إيران
اليونان, إيران, أخبار إيران
مجهولان يلقيان زجاجة حارقة على مبنى السفارة الإيرانية في أثينا
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ألقى شخصان ملثمان يستقلان دراجة نارية زجاجة حارقة، على مبنى السفارة الإيرانية في العاصمة اليونانية أثينا، والتي شهدت في وقت سابق مظاهرة مندددة بوفاة شابة إيرانية كانت رهن الاحتجاز.
وذكرت وكالة
الأنباء الفرنسية أن قنبلة "مولوتوف" ألقيت على السفارة الإيرانية في أثينا اليوم الأحد.
وفقا للشرطة اليونانية، في حوالي الساعة 1:00 صباحا بالتوقيت المحلي، قام شخصان يستقلان دراجة نارية وملثمان بإلقاء زجاجة حارقة على جدار السفارة حيث انفجرت، دون وقوع أضرار.
وبعد ظهر أمس السبت، تجمع حوالي 200 شخص في ميدان سينتاجما بوسط أثينا للتنديد بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية.
وتشهد إيران، منذ أسبوع، احتجاجات كبيرة عقب وفاة أميني، داخل مقر للشرطة بعد توقيفها بدعوى "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وأجرى الرئيس الإيراني اتصالا بأسرة مهسا أميني
في أعقاب وفاتها عبّر خلاله عن مواساته، وأمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة متعهدا بمتابعته حتى توضيح ملابسات القضية.
وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مراكز ومركبات للشرطة على مدار الأسبوع الماضي، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة، فيما أكدت السلطات مقتل ما لا يقل عن 4 من قوات الأمن خلال فض التظاهرات.
في سياق متصل، فرضت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات على "شرطة الأخلاق" في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن وحملتها مسؤولية وفاة مهسا أميني.