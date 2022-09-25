https://sputnikarabic.ae/20220925/مدافع-يسجل-هدفا-رائعا-من-مسافة-64-مترا-فيديو-1068233059.html
مدافع يسجل هدفا رائعا من مسافة 64 مترا... فيديو
مدافع يسجل هدفا رائعا من مسافة 64 مترا... فيديو
سجل المدافع، آرون هيريرا، هدفا رائعا من مسافة بعيدة لفريق كرة القدم الأمريكي "ريال سولت ليك" في المباراة التي جمعته بغريمه "أطلس" المكسيكي. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T20:03+0000
2022-09-25T20:03+0000
2022-09-25T20:32+0000
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وتداولت حسابات الدوري الأمريكي وريال سولت ليك وحسابات رياضية أخرى على "تويتر" مقطع فيديو للهدف الذي سجله آرون هيريرا من خط الوسط من مسافة 70 ياردة (64 مترا)، في المباراة التي جاءت ضمن مواجهات كأس الدوريات "League MX" لأندية أمريكا الشمالية.تلقى المدافع الأمريكي الكرة في منتصف ملعب فريقه من تمريرة من أحد زملائه المدافعين، ثم لمح تقدم حارس أطلس ليسدد كرة مفاجئة باتجاه المرمى الخالي، ويتقدم بذلك لفريقه بهدف للا شيء في الدقيقة 17 من اللقاء.وعلق حساب الدوري الأمريكي على الفيديو قائلا: "هدف من كوكب آخر، استفاد هيريرا من المسافة التي تقدمها حارس مرمى أطلس وسجل أحد أفضل الأهداف هذا العام في كأس الدوري".بدوره، نشر حساب فريق Real Salt Lake على "تويتر"، مقطع فيديو للهدف، وعلق عليه، "لم أر أبدا أي شيء أجمل من هذا الهدف من قبل".ورغم الهدف الجميل الذي قدمه هيريرا لفريقه، انتهت المباراة بفوز أطلس 2-1 بعد عودته للمباراة.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, رياضة, نادي الفيديو
منوعات, رياضة, نادي الفيديو
مدافع يسجل هدفا رائعا من مسافة 64 مترا... فيديو
20:03 GMT 25.09.2022 (تم التحديث: 20:32 GMT 25.09.2022) تابعنا عبر
سجل المدافع، آرون هيريرا، هدفا رائعا من مسافة بعيدة لفريق كرة القدم الأمريكي "ريال سولت ليك" في المباراة التي جمعته بغريمه "أطلس" المكسيكي.
وتداولت حسابات الدوري الأمريكي وريال سولت ليك وحسابات رياضية أخرى على "تويتر" مقطع فيديو للهدف الذي سجله آرون هيريرا من خط الوسط من مسافة 70 ياردة (64 مترا)، في المباراة التي جاءت ضمن مواجهات كأس الدوريات "League MX" لأندية أمريكا الشمالية.
تلقى المدافع الأمريكي
الكرة في منتصف ملعب فريقه من تمريرة من أحد زملائه المدافعين، ثم لمح تقدم حارس أطلس ليسدد كرة مفاجئة باتجاه المرمى الخالي، ويتقدم بذلك لفريقه بهدف للا شيء في الدقيقة 17 من اللقاء.
وعلق حساب الدوري الأمريكي على الفيديو قائلا: "هدف من كوكب آخر، استفاد هيريرا من المسافة التي تقدمها حارس مرمى أطلس وسجل أحد أفضل الأهداف هذا العام في كأس الدوري".
بدوره، نشر حساب فريق Real Salt Lake على "تويتر"، مقطع فيديو للهدف، وعلق عليه، "لم أر أبدا أي شيء أجمل من هذا الهدف من قبل".
ورغم الهدف الجميل الذي قدمه هيريرا لفريقه، انتهت المباراة بفوز أطلس 2-1 بعد عودته للمباراة.