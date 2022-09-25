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https://sputnikarabic.ae/20220925/مقتل-شخص-وإصابة-3-آخرين-إثر-انفجار-لغم-في-بدخشان-شمال-شرقي-أفغانستان-1068218773.html
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار لغم في بدخشان شمال شرقي أفغانستان
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار لغم في بدخشان شمال شرقي أفغانستان
قتل شخص واحد وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار لغم مدفون على جانب طريق في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان. 25.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-25T14:52+0000
2022-09-25T14:52+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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كابول - سبوتنيك. وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية بدخشان معز الدين أحمدي، في بيان: "نتيجة انفجار لغم على جانب طريق في مدينة فضل آباد وسط ولاية بدخشان، قُتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون"، مضيفًا أنه لم يعلن أي فرد أو جماعة، حتى الآن، المسؤولية عن التفجير.وبوقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الفريق أول أناتولي سيدوروف، عن انتشار نحو 400 مسلح من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الولايات الشمالية من أفغانستان.وقال سيدوروف في إفادة صحفية: "نقل نحو 400 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى الأقاليم الشمالية لأفغانستان، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية تطال أهدافا مدنية وعسكرية".وتشهد أفغانستان هجمات إرهابية على نطاق واسع؛ حيث كان من بين الهجمات الأخيرة استهداف السفارة الروسية في كابول، والذي أسفر عن سقوط قتلى.وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20220809/مقتل-قيادي-بارز-بحركة-طالبان-باكستان-في-انفجار-شرقي-أفغانستان-1066220393.html
أخبار أفغانستان اليوم
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العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان

مقتل شخص وإصابة 3 آخرين إثر انفجار لغم في بدخشان شمال شرقي أفغانستان

14:52 GMT 25.09.2022
© Sputnik . T. Azimللأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان
للأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2022
© Sputnik . T. Azim
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قتل شخص واحد وأصيب ثلاثة آخرون، إثر انفجار لغم مدفون على جانب طريق في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.
كابول - سبوتنيك. وقال رئيس دائرة الإعلام والثقافة بولاية بدخشان معز الدين أحمدي، في بيان: "نتيجة انفجار لغم على جانب طريق في مدينة فضل آباد وسط ولاية بدخشان، قُتل مدني وأصيب ثلاثة آخرون"، مضيفًا أنه لم يعلن أي فرد أو جماعة، حتى الآن، المسؤولية عن التفجير.
وبوقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الفريق أول أناتولي سيدوروف، عن انتشار نحو 400 مسلح من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الولايات الشمالية من أفغانستان.
وقال سيدوروف في إفادة صحفية: "نقل نحو 400 مسلح من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى الأقاليم الشمالية لأفغانستان، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية تطال أهدافا مدنية وعسكرية".
وتشهد أفغانستان هجمات إرهابية على نطاق واسع؛ حيث كان من بين الهجمات الأخيرة استهداف السفارة الروسية في كابول، والذي أسفر عن سقوط قتلى.
وسيطرت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، دون مقاومة تذكر.
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ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها "طالبان"، حتى الآن، مشترطة وفاءها بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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