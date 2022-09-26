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https://sputnikarabic.ae/20220926/إخلاء-قاعدة-عسكرية-رئيسية-في-فلوريدا-خوفا-من-إعصار-إيان-1068283382.html
إخلاء قاعدة عسكرية رئيسية في فلوريدا خوفا من إعصار "إيان"
إخلاء قاعدة عسكرية رئيسية في فلوريدا خوفا من إعصار "إيان"
أمر قائد قاعدة "ماكديل" الجوية في فلوريدا بإخلاء المنشأة صباح الاثنين، استعدادا لقدوم إعصار "إيان"، الذي من المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في الولاية في الأيام... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T17:02+0000
2022-09-26T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. قالت القاعدة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أصدر العقيد (آدم) بينغهام إخلاء إلزاميا على مستوى المنشأة يكتمل بحلول يوم الثلاثاء لكل الأفراد الأساسيين غير المهمين، بما في ذلك أفراد الخدمة النظامية / المعالون".تقع القاعدة بالقرب من تامبا، وهي موطن لمقر القيادة المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى عناصر القوات الجوية. كما حثت القاعدة في البيان أعضاء الخدمة على مراقبة منافذ الأخبار المحلية لمعرفة آخر المستجدات بشأن الوضع.من الممكن حدوث "عاصفة تهدد الحياة" على طول جزء كبير من الساحل الغربي لفلوريدا، مع وجود أعلى مخاطر بين فورت مايرز وخليج تامبا، وفقا للمركز الوطني للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.قال المركز اليوم في تحذير إن رياح قوة الإعصار قد تبدأ صباح الأربعاء، مع احتمال حدوث عاصفة استوائية بحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مضيفا أن السكان في المسار المتوقع للإعصار يجب أن يضمنوا أن لديهم خطة.وتابع أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء فلوريدا من الثلاثاء إلى الخميس، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الحضرية وجداول صغيرة، مضيفا أنه من المحتمل حدوث فيضانات كبيرة في الأنهار لفترات طويلة وسط فلوريدا.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

إخلاء قاعدة عسكرية رئيسية في فلوريدا خوفا من إعصار "إيان"

17:02 GMT 26.09.2022
© Sputnik . Vladimir Pirogov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الجوية الأمريكية
القوات الجوية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Sputnik . Vladimir Pirogov
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أمر قائد قاعدة "ماكديل" الجوية في فلوريدا بإخلاء المنشأة صباح الاثنين، استعدادا لقدوم إعصار "إيان"، الذي من المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في الولاية في الأيام المقبلة.
واشنطن - سبوتنيك. قالت القاعدة في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "أصدر العقيد (آدم) بينغهام إخلاء إلزاميا على مستوى المنشأة يكتمل بحلول يوم الثلاثاء لكل الأفراد الأساسيين غير المهمين، بما في ذلك أفراد الخدمة النظامية / المعالون".
تقع القاعدة بالقرب من تامبا، وهي موطن لمقر القيادة المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة الأمريكية، بالإضافة إلى عناصر القوات الجوية. كما حثت القاعدة في البيان أعضاء الخدمة على مراقبة منافذ الأخبار المحلية لمعرفة آخر المستجدات بشأن الوضع.
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أمس, 16:57 GMT
من الممكن حدوث "عاصفة تهدد الحياة" على طول جزء كبير من الساحل الغربي لفلوريدا، مع وجود أعلى مخاطر بين فورت مايرز وخليج تامبا، وفقا للمركز الوطني للأعاصير التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.
قال المركز اليوم في تحذير إن رياح قوة الإعصار قد تبدأ صباح الأربعاء، مع احتمال حدوث عاصفة استوائية بحلول وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مضيفا أن السكان في المسار المتوقع للإعصار يجب أن يضمنوا أن لديهم خطة.
وتابع أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء فلوريدا من الثلاثاء إلى الخميس، ما قد يتسبب في حدوث فيضانات مفاجئة في المناطق الحضرية وجداول صغيرة، مضيفا أنه من المحتمل حدوث فيضانات كبيرة في الأنهار لفترات طويلة وسط فلوريدا.
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