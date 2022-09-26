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https://sputnikarabic.ae/20220926/الجنيه-الإسترليني-يسجل-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068258909.html
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق
الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق
وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الاثنين، حيث انخفض بشدة بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن سلسلة من التخفيضات... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:43+0000
2022-09-26T10:43+0000
اقتصاد
بريطانيا
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لامست العملة البريطانية 1.0349 دولار خلال ساعات من التداولات اليوم، متجاوزة أدنى مستوى قياسي لها منذ عام 1985، قبل أن ترتد مجددا عند 1.0776 دولار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".بيعت العملة بشكل كبير بعد أن كشف وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ النقاب عن حزمة تخفيض ضرائب ضخمة يوم الجمعة، والتي سيتم إقرانها بإعانات للأسر والشركات.قال كوارتنغ اليوم الاثنين: "أنا دائما هادئ. الأسواق تتحرك طوال الوقت، ومن المهم للغاية الحفاظ على الهدوء والتركيز على الاستراتيجية طويلة المدى".تخطط حكومة المملكة المتحدة لإصدار كميات كبيرة من السندات للمساعدة في تمويل إنفاقها، مما أدى إلى ارتفاع عوائد الديون الحالية. استمرت العائدات في الارتفاع اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20220923/اضطرابات-حادة-في-الأسواق-المالية-الغربية-بعد-إعلان-بريطانيا-عن-خطة-اقتصادية-1068150081.html
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اقتصاد, بريطانيا
اقتصاد, بريطانيا

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق

10:43 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMENلوحة إعلان عن تغيير العملات في لندن بين الإسترليني والدولار واليورو
لوحة إعلان عن تغيير العملات في لندن بين الإسترليني والدولار واليورو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / TOLGA AKMEN
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وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الاثنين، حيث انخفض بشدة بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن سلسلة من التخفيضات الضريبية يوم الجمعة، قبل تقليص الخسائر لاحقا.
لامست العملة البريطانية 1.0349 دولار خلال ساعات من التداولات اليوم، متجاوزة أدنى مستوى قياسي لها منذ عام 1985، قبل أن ترتد مجددا عند 1.0776 دولار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
بورصة نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2022
اضطرابات حادة في الأسواق المالية الغربية بعد إعلان بريطانيا عن خطة اقتصادية
23 سبتمبر, 15:17 GMT
بيعت العملة بشكل كبير بعد أن كشف وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ النقاب عن حزمة تخفيض ضرائب ضخمة يوم الجمعة، والتي سيتم إقرانها بإعانات للأسر والشركات.
قال كوارتنغ اليوم الاثنين: "أنا دائما هادئ. الأسواق تتحرك طوال الوقت، ومن المهم للغاية الحفاظ على الهدوء والتركيز على الاستراتيجية طويلة المدى".
تخطط حكومة المملكة المتحدة لإصدار كميات كبيرة من السندات للمساعدة في تمويل إنفاقها، مما أدى إلى ارتفاع عوائد الديون الحالية. استمرت العائدات في الارتفاع اليوم.
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