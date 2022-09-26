https://sputnikarabic.ae/20220926/الجنيه-الإسترليني-يسجل-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068258909.html

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق

الجنيه الإسترليني يسجل أدنى مستوياته على الإطلاق

وصل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار اليوم الاثنين، حيث انخفض بشدة بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن سلسلة من التخفيضات... 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T10:43+0000

2022-09-26T10:43+0000

2022-09-26T10:43+0000

اقتصاد

بريطانيا

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لامست العملة البريطانية 1.0349 دولار خلال ساعات من التداولات اليوم، متجاوزة أدنى مستوى قياسي لها منذ عام 1985، قبل أن ترتد مجددا عند 1.0776 دولار، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".بيعت العملة بشكل كبير بعد أن كشف وزير الخزانة البريطاني كواسي كوارتنغ النقاب عن حزمة تخفيض ضرائب ضخمة يوم الجمعة، والتي سيتم إقرانها بإعانات للأسر والشركات.قال كوارتنغ اليوم الاثنين: "أنا دائما هادئ. الأسواق تتحرك طوال الوقت، ومن المهم للغاية الحفاظ على الهدوء والتركيز على الاستراتيجية طويلة المدى".تخطط حكومة المملكة المتحدة لإصدار كميات كبيرة من السندات للمساعدة في تمويل إنفاقها، مما أدى إلى ارتفاع عوائد الديون الحالية. استمرت العائدات في الارتفاع اليوم.

https://sputnikarabic.ae/20220923/اضطرابات-حادة-في-الأسواق-المالية-الغربية-بعد-إعلان-بريطانيا-عن-خطة-اقتصادية-1068150081.html

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اقتصاد, بريطانيا