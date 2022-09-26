https://sputnikarabic.ae/20220926/الداخلية-الإيطالية-قوى-يمين-الوسط-تتقدم-في-الانتخابات-البرلمانية--1068239513.html
الداخلية الإيطالية: قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية
الداخلية الإيطالية: قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية
أفادت وزارة الداخلية الايطالية، صباح اليوم الإثنين، أن قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية للبلاد، وهي قادرة على كسب أصوات كافية لتشكيل أغلبية... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T07:27+0000
2022-09-26T07:27+0000
2022-09-26T07:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/59/1044815914_0:235:2807:1813_1920x0_80_0_0_f890e463578696ea5f844ee8190ea605.jpg
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، تم فرز الأغلبية المطلقة من الأصوات، أو ما يقرب من 80 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ وأكثر من 70 في المائة لمجلس النواب.وأشارت الداخلية إلى أن هذه المعطيات تسمح بالقول بثقة أن تحالف قوى يمين الوسط الذي يوحد أحزاب "إخوان إيطاليا" و"الرابطة" و"إلى الأمام إيطاليا" و"نحن المعتدلون" حصولهم على أكثر من 44 في المائة من الأصوات.في الوقت نفسه، أصبح حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بقيادة جورج ميلوني القوة السياسية الرائدة في البلاد لأول مرة.وبحسب مراقبين محليين، فإن فرز الأصوات المتبقية لا يمكن أن يغير الوضع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104481/59/1044815914_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_07bb68989dc5527bcbb77323a1fbd2b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الداخلية الإيطالية: قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية
تابعنا عبر
أفادت وزارة الداخلية الايطالية، صباح اليوم الإثنين، أن قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية للبلاد، وهي قادرة على كسب أصوات كافية لتشكيل أغلبية برلمانية.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، تم فرز الأغلبية المطلقة من الأصوات، أو ما يقرب من 80 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ وأكثر من 70 في المائة لمجلس النواب.
وأشارت الداخلية إلى أن هذه المعطيات تسمح بالقول بثقة أن تحالف قوى يمين الوسط الذي يوحد أحزاب "إخوان إيطاليا" و"الرابطة" و"إلى الأمام إيطاليا" و"نحن المعتدلون" حصولهم على أكثر من 44 في المائة من الأصوات.
في الوقت نفسه، أصبح حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بقيادة جورج ميلوني القوة السياسية الرائدة في البلاد لأول مرة.
وبحسب مراقبين محليين، فإن فرز الأصوات المتبقية لا يمكن أن يغير الوضع.