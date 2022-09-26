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الداخلية الإيطالية: قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية
الداخلية الإيطالية: قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية
أفادت وزارة الداخلية الايطالية، صباح اليوم الإثنين، أن قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية للبلاد، وهي قادرة على كسب أصوات كافية لتشكيل أغلبية... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T07:27+0000
2022-09-26T07:27+0000
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وبحسب بيانات وزارة الداخلية، تم فرز الأغلبية المطلقة من الأصوات، أو ما يقرب من 80 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ وأكثر من 70 في المائة لمجلس النواب.وأشارت الداخلية إلى أن هذه المعطيات تسمح بالقول بثقة أن تحالف قوى يمين الوسط الذي يوحد أحزاب "إخوان إيطاليا" و"الرابطة" و"إلى الأمام إيطاليا" و"نحن المعتدلون" حصولهم على أكثر من 44 في المائة من الأصوات.في الوقت نفسه، أصبح حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بقيادة جورج ميلوني القوة السياسية الرائدة في البلاد لأول مرة.وبحسب مراقبين محليين، فإن فرز الأصوات المتبقية لا يمكن أن يغير الوضع.
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الداخلية الإيطالية: قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية

07:27 GMT 26.09.2022
© AP Photo / Antonio Calanniضباط الشرطة والجنود يفحصون المسافرين الذين يغادرون محطة القطار الرئيسية في ميلانو في إيطاليا في محاولة لتأمين 16 مليون شخص -أكثر من ربع سكانها– من فيروس كورونا
ضباط الشرطة والجنود يفحصون المسافرين الذين يغادرون محطة القطار الرئيسية في ميلانو في إيطاليا في محاولة لتأمين 16 مليون شخص -أكثر من ربع سكانها– من فيروس كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AP Photo / Antonio Calanni
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أفادت وزارة الداخلية الايطالية، صباح اليوم الإثنين، أن قوى يمين الوسط تتقدم في الانتخابات البرلمانية للبلاد، وهي قادرة على كسب أصوات كافية لتشكيل أغلبية برلمانية.
وبحسب بيانات وزارة الداخلية، تم فرز الأغلبية المطلقة من الأصوات، أو ما يقرب من 80 في المائة من أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ وأكثر من 70 في المائة لمجلس النواب.
وأشارت الداخلية إلى أن هذه المعطيات تسمح بالقول بثقة أن تحالف قوى يمين الوسط الذي يوحد أحزاب "إخوان إيطاليا" و"الرابطة" و"إلى الأمام إيطاليا" و"نحن المعتدلون" حصولهم على أكثر من 44 في المائة من الأصوات.
في الوقت نفسه، أصبح حزب "إخوان إيطاليا" اليميني، بقيادة جورج ميلوني القوة السياسية الرائدة في البلاد لأول مرة.
وبحسب مراقبين محليين، فإن فرز الأصوات المتبقية لا يمكن أن يغير الوضع.
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