https://sputnikarabic.ae/20220926/الرئيس-التركي-اليونان-ستدفع-ثمنا-باهظا-لدورها-في-حياكة-المؤامرات-على-تركيا-1068278438.html
أردوغان يهدد اليونان: ستدفع ثمنا باهظا عاجلا أم آجلا ولن نتوانى في الدفاع عن حقوقنا
أردوغان يهدد اليونان: ستدفع ثمنا باهظا عاجلا أم آجلا ولن نتوانى في الدفاع عن حقوقنا
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، وذلك ردا على نشر أثينا أسلحة في جزر قريبة من شواطئ... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T15:06+0000
2022-09-26T15:06+0000
2022-09-26T15:21+0000
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وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة اليوم الاثنين: "نتابع بحيرة سياسات جارتنا اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز. إن الحشد العسكري الأجنبي في اليونان والذي يبدو كأنه احتلال لا يزعجنا نحن بل يزعج الشعب اليوناني"، وفقا للتلفزيون الرسمي.وتابع: "من يحرضون السياسيين اليونانيين ضدنا يهدفون إلى إعاقة مشروع تركيا الكبيرة وعلى أثينا الكف عن التحريضات"، مضيفا أن "الدعم الاقتصادي والسياسي لا يهددنا نحن بل الشعب اليوناني، وهذه الخطوات الخاطئة تجر اليونان للمستنقع".وأكد أردوغان أيضًا: "مستعدون لتسخير كل إمكانياتنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ضد اليونان".
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم
أخبار تركيا اليوم, اليونان, العالم
أردوغان يهدد اليونان: ستدفع ثمنا باهظا عاجلا أم آجلا ولن نتوانى في الدفاع عن حقوقنا
15:06 GMT 26.09.2022 (تم التحديث: 15:21 GMT 26.09.2022) تابعنا عبر
يتبع
توعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، وذلك ردا على نشر أثينا أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة اليوم الاثنين: "نتابع بحيرة سياسات جارتنا اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز. إن الحشد العسكري الأجنبي في اليونان والذي يبدو كأنه احتلال لا يزعجنا نحن بل يزعج الشعب اليوناني"، وفقا للتلفزيون الرسمي.
وتابع: "لا يمكن نسيان ما قامت به اليونان من مجازر جماعية، وهي ستدفع ثمن استفزازاتها عاجلاً أم آجلا. لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق بلادنا ومصالحها ضد اليونان بالوسائل المتاحة كافة".
وتابع: "من يحرضون السياسيين اليونانيين ضدنا يهدفون إلى إعاقة مشروع تركيا الكبيرة وعلى أثينا الكف عن التحريضات"، مضيفا أن "الدعم الاقتصادي والسياسي لا يهددنا نحن بل الشعب اليوناني، وهذه الخطوات الخاطئة تجر اليونان للمستنقع".
وأكد أردوغان أيضًا: "مستعدون لتسخير كل إمكانياتنا للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ضد اليونان".