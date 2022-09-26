https://sputnikarabic.ae/20220926/الشركة-المشغلة-لأنابيب-التيار-الشمالي-2-تعلن-عن-انخفاض-الضغط-لمستويات-قياسية-بسبب-عطل-مجهول-1068274675.html
الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول
الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول
أعلن المشغل الرسمي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:12+0000
2022-09-26T14:12+0000
2022-09-26T14:12+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1066511627_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_ae856211c5990f76eafe424fb794ec26.jpg
وأصدرت الشركة المشغلة بيانا وجاء فيه: "حالة طوارئ على الخط A من خط أنابيب الغاز سجل انخفاضا قياسيا بمستوى الضغط، حيث تم الإبلاغ عن الحادث على الفور لخدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا".وأضاف بيان شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أسباب الحادث ما زالت غير واضحة. وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2"من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1066511627_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_54c90c245e1ea324c1f95eb35b6e1e6b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول
تابعنا عبر
أعلن المشغل الرسمي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب.
وأصدرت الشركة المشغلة بيانا وجاء فيه: "حالة طوارئ على الخط A من خط أنابيب الغاز سجل انخفاضا قياسيا بمستوى الضغط، حيث تم الإبلاغ عن الحادث على الفور لخدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا".
وأضاف بيان شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.
ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أسباب الحادث ما زالت غير واضحة.
وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2"من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.