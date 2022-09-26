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https://sputnikarabic.ae/20220926/الشركة-المشغلة-لأنابيب-التيار-الشمالي-2-تعلن-عن-انخفاض-الضغط-لمستويات-قياسية-بسبب-عطل-مجهول-1068274675.html
الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول
الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول
أعلن المشغل الرسمي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T14:12+0000
2022-09-26T14:12+0000
العالم
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وأصدرت الشركة المشغلة بيانا وجاء فيه: "حالة طوارئ على الخط A من خط أنابيب الغاز سجل انخفاضا قياسيا بمستوى الضغط، حيث تم الإبلاغ عن الحادث على الفور لخدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا".وأضاف بيان شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أسباب الحادث ما زالت غير واضحة. وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2"من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
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الشركة المشغلة لأنابيب "التيار الشمالي 2" تعلن عن انخفاض الضغط لمستويات قياسية بسبب عطل مجهول

14:12 GMT 26.09.2022
© Nord Stream 2 / الانتقال إلى بنك الصورالانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2"
الانتهاء من إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© Nord Stream 2
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أعلن المشغل الرسمي لخط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" عن انخفاض قياسي بالضغط المساهم بنقل الغاز في الأنابيب.
وأصدرت الشركة المشغلة بيانا وجاء فيه: "حالة طوارئ على الخط A من خط أنابيب الغاز سجل انخفاضا قياسيا بمستوى الضغط، حيث تم الإبلاغ عن الحادث على الفور لخدمات السواحل في ألمانيا والدنمارك والسويد وفنلندا وروسيا".
وأضاف بيان شركة "نورد ستريم 2 إيه جي" أن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.
ومن جهتها أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية أن أسباب الحادث ما زالت غير واضحة.
وتمتد أنابيب "التيار الشمالي 2"من ساحل روسيا عبر بحر البلطيق امتدادا إلى ألمانيا ويتكون من سلسلتين بسعة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.
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