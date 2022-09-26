https://sputnikarabic.ae/20220926/الموت-يغيب-الشيخ-يوسف-القرضاوي-1068259626.html

الموت يغيب الشيخ يوسف القرضاوي

الموت يغيب الشيخ يوسف القرضاوي

توفي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، اليوم الاثنين، وفقا لحسابه الرسمي على موقع "تويتر". 26.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-26T11:10+0000

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العالم العربي

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وكتب حساب القرضاوي الموثق: "انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي، الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته".وتابع حساب القرضاوي "داعيا من الله تعالى أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته".وفي شهر يوليو/ تموز 2021، أصيب الشيخ يوسف القرضاوي بفيروس "كورونا" المستجد.وولد يوسف عبد الله القرضاوي في يوم 9 سبتمبر/أيلول 1926 في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، وحفظ القرآن الكريم، وأتقن أحكام تجويده وهو دون سن العاشرة.وأتم القرضاوي دراسته الابتدائية والثانوية في جامع الأزهر، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والتي نال منها الشهادة العالية عام 1953، وبعد مرور عام حصل على إجازة التدريس من كلية اللغة العربية، وفي 1973 حاز على شهادة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية أصول الدين، وكان موضوع الرسالة “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.ومن أبرز إنجازات الشيخ يوسف القرضاوي، تأسيسه لقسم الدراسات الإسلامية في كليتيْ التربية للبنين والبنات بجامعة قطر عام 1973، وتوليه تأسيس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في نفس الجامعة عام 1977، وظل عميدا لها منذ تأسيسها حتى نهاية العام الجامعي 1989-1990، وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، عمل مديرا لمركز بحوث السنة والسيرة في جامعة قطر.وقدم القرضاوي خلال مشواره 170 مؤلفا، منها "الحلال والحرام في الإسلام"، و”الاجتهاد في الشريعة الإسلامية”، و"فقه الجهاد"، و"فقه الزكاة".

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