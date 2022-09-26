https://sputnikarabic.ae/20220926/بوتين-يمنح-الجنسية-الروسية-لضابط-مخابرات-أمريكي-سابق-بناء-على-طلبه-1068281930.html
بوتين يمنح الجنسية الروسية لضابط مخابرات أمريكي سابق بناء على طلبه
بوتين يمنح الجنسية الروسية لضابط مخابرات أمريكي سابق بناء على طلبه
منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ضابط المخابرات الأمريكي السابق إدوارد سنودن، الجنسية الروسية بناء على طلبه. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:29+0000
2022-09-26T16:29+0000
2022-09-26T16:29+0000
روسيا
العالم
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وجاء في نص المرسوم المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية، اليوم الاثنين، إنه "وفقا للفقرة (أ ) من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أقرر: قبول جنسية روسيا الاتحادية للأشخاص التاليين: إدوارد جوزيف سنودن، المولود في 21 يونيو/حزيران 1983 في الولايات المتحدة الأمريكية".وقال المتحدث باسم الكرميلن، دميتري بيسكوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن إدوارد سنودن حصل على الجنسية الروسية بناء على طلبه.وكان محامي سنودن قد قال في أبريل/ نيسان من عام 2019، إن سنودن يعيش في روسيا وحصل على الإقامة الدائمة.وأضاف المحامي: "يقضي (سنودن) الكثير من الوقت في زيارة المتاحف والمسارح والسفر إلى العديد من المناطق الروسية".كما أشار إلى أن والديه وصديقته يزورونه، بعد أنه فر من الولايات المتحدة في عام 2013 بعد اتهامه بالتجسس، حيث لا توجد أي قيود لزيارته من الجانب الروسي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
بوتين يمنح الجنسية الروسية لضابط مخابرات أمريكي سابق بناء على طلبه
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منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، ضابط المخابرات الأمريكي السابق إدوارد سنودن، الجنسية الروسية بناء على طلبه.
وجاء في نص المرسوم المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية، اليوم الاثنين، إنه "وفقا للفقرة (أ ) من المادة 89 من دستور روسيا الاتحادية، أقرر: قبول جنسية روسيا الاتحادية للأشخاص التاليين: إدوارد جوزيف سنودن، المولود في 21 يونيو/حزيران 1983 في الولايات المتحدة الأمريكية".
وقال المتحدث باسم الكرميلن، دميتري بيسكوف، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" إن إدوارد سنودن حصل على الجنسية الروسية بناء على طلبه.
وقالت مصادر لوكالة "سبوتنيك" إن زوجة سنودن ستتقدم بطلب للحصول على الجنسية الروسية بعد زوجها.
وكان محامي سنودن قد قال في أبريل/ نيسان
من عام 2019، إن سنودن يعيش في روسيا وحصل على الإقامة الدائمة.
وأضاف المحامي: "يقضي (سنودن) الكثير من الوقت في زيارة المتاحف والمسارح والسفر إلى العديد من المناطق الروسية".
وتابع المحامي: "يقضي أغلب وقته في تعلم اللغة الروسية، حيث كان، في البداية، من الصعب جدا تعلمها، ولكنني أعتقد الآن أنه أتقن اللغة ويتعامل معها بشكل جيد". مضيفا: "يمكننا الآن التحدث معه باللغة الروسية حول العديد من الموضوعات".
كما أشار إلى أن والديه وصديقته يزورونه، بعد أنه فر من الولايات المتحدة في عام 2013 بعد اتهامه بالتجسس، حيث لا توجد أي قيود لزيارته من الجانب الروسي.