https://sputnikarabic.ae/20220926/تونس-تغلق-مقر-نقابة-قوات-الأمن-الداخلي-على-خلفية-حادث-خيمة-صفاقس-1068259763.html
تونس تغلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي على خلفية حادث "خيمة صفاقس"
تونس تغلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي على خلفية حادث "خيمة صفاقس"
أغلقت السلطات التونسية صباح اليوم الاثنين، مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في العاصمة بـ"القوة العامة". 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T11:19+0000
2022-09-26T11:19+0000
2022-09-26T11:19+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك بعدما قالت النقابة في وقت سابق إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في صفاقس قرر سجن 8 من أعضاء النقابة في ما يعرف بوقائع الخيمة، وفقا لشبكة "نسمة".وأوضح متحدث باسم النقابة، أن السلطات استدعت 9 من أعضائها بصفتهم شهودا على وقائع خيمة صفاقس التي نصبت للتنديد بما قالوا إنها "سياسة تسويف" من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.صدر قرار السجن بحق 8 والإبقاء على آخر بصفته شاهدا. تعود أحداث خيمة صفاقس إلى الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، حيث وقعت مواجهات بين أمنيين نقابيين معتصمين وزملائهم خلال عملية إزالة خيمة الاعتصام.وقالت النقابة آنذاك إن هناك "اضمحلال" لملفات الشكاوى التي تقدمت بها، حيث تحول النقابيون من متضررين إلى مشتكى بحقهم، في حين أنهم "ليسوا داعاة فوضى بل حوار"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.ذكرت وزارة الداخلية، أن النقابيين الأمنيين أشعلوا النيران في خيمة حراسة أمنية بصفاقس، واعتدوا على الوحدات الأمنية باستخدام "الغاز المشل"، وذلك قبل رفع خيمة الاعتصام التي أقاموها.
https://sputnikarabic.ae/20220810/جدل-وغضب-في-تونس-بعد-تدخل-الشرطة-لوقف-عرض-مسرحي-فيديو-1066268274.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
تونس تغلق مقر نقابة قوات الأمن الداخلي على خلفية حادث "خيمة صفاقس"
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أغلقت السلطات التونسية صباح اليوم الاثنين، مقر النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في العاصمة بـ"القوة العامة".
جاء ذلك بعدما قالت النقابة في وقت سابق إن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في صفاقس قرر سجن 8 من أعضاء النقابة في ما يعرف بوقائع الخيمة، وفقا لشبكة
"نسمة".
وأوضح متحدث باسم النقابة
، أن السلطات استدعت 9 من أعضائها بصفتهم شهودا على وقائع خيمة صفاقس التي نصبت للتنديد بما قالوا إنها "سياسة تسويف" من قبل وزارة الداخلية في تطبيق اتفاقاتها.
صدر قرار السجن بحق 8 والإبقاء على آخر بصفته شاهدا. تعود أحداث خيمة صفاقس إلى الأول من شهر سبتمبر/ أيلول، حيث وقعت مواجهات بين أمنيين نقابيين معتصمين وزملائهم خلال عملية إزالة خيمة الاعتصام.
وقالت النقابة آنذاك إن هناك "اضمحلال" لملفات الشكاوى التي تقدمت بها، حيث تحول النقابيون من متضررين إلى مشتكى بحقهم، في حين أنهم "ليسوا داعاة فوضى بل حوار"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية
.
ذكرت وزارة الداخلية، أن النقابيين الأمنيين أشعلوا النيران في خيمة حراسة أمنية بصفاقس، واعتدوا على الوحدات الأمنية باستخدام "الغاز المشل"، وذلك قبل رفع خيمة الاعتصام التي أقاموها.