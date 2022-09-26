https://sputnikarabic.ae/20220926/خريطة-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-في-أوكرانيا-بتاريخ-26-سبتمبر-2022-1068270387.html
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 26 سبتمبر 2022
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 26 سبتمبر 2022
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T13:04+0000
2022-09-26T13:04+0000
2022-09-26T13:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
خريطة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا بتاريخ 26 سبتمبر 2022
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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.