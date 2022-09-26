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دبي... إلغاء الإلزام بلبس الكمامة اعتبارا من الأربعاء المقبل
دبي... إلغاء الإلزام بلبس الكمامة اعتبارا من الأربعاء المقبل
ألغت السلطات في إمارة دبي الإلزام المفروض بلبس الكمامة، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T16:46+0000
2022-09-26T16:46+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
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ووفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، تويتر، أكد أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي اتخذت قرارا بإلغاء إلزامية لبس الكمامة بداية من يوم الأربعاء المقبل.وقال: "اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر/ أيلول، فإن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزائرين في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومراكز الطفولة المبكرة، والمعاهد التدريبية في دبي".طالع أيضا: توضيح جديد من شرطة دبي بخصوص "مخالفة الكمامة"
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي

دبي... إلغاء الإلزام بلبس الكمامة اعتبارا من الأربعاء المقبل

16:46 GMT 26.09.2022
© pixabay.comكمامة سوداء
كمامة سوداء - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© pixabay.com
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ألغت السلطات في إمارة دبي الإلزام المفروض بلبس الكمامة، وذلك اعتباراً من الأربعاء المقبل.
ووفق ما نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، تويتر، أكد أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي اتخذت قرارا بإلغاء إلزامية لبس الكمامة بداية من يوم الأربعاء المقبل.
وقال: "اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر/ أيلول، فإن ارتداء الكمامة لم يعد إلزامياً لجميع الطلبة والكوادر المدرسية والزائرين في المدارس الخاصة ومؤسسات التعليم العالي الدولية، ومراكز الطفولة المبكرة، والمعاهد التدريبية في دبي".
طالع أيضا: توضيح جديد من شرطة دبي بخصوص "مخالفة الكمامة"
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