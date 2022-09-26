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https://sputnikarabic.ae/20220926/رئيس-البرلمان-العراقي-يجري-مباحثات-مع-ممثل-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-1068264730.html
رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة
أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مباحثات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:21+0000
2022-09-26T12:21+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن الحلبوسي استقبل المسؤولة الأممية اليوم الاثنين بحسب موقع "السومرية نيوز".وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن يعاود فيه مجلس النواب عقد جلساته خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعطلت خلال الفترة الماضية جراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
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أخبار العراق اليوم
أخبار العراق اليوم

رئيس البرلمان العراقي يجري مباحثات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة

12:21 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / JIM WATSONرئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب في العراق محمد الحلبوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / JIM WATSON
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أجرى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، مباحثات مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد جينين هينيس بلاسخارت.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن الحلبوسي استقبل المسؤولة الأممية اليوم الاثنين بحسب موقع "السومرية نيوز".
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أمس, 18:02 GMT
وأوضح البيان أن اللقاء شهد مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد.
يأتي هذا في الوقت الذي من المتوقع أن يعاود فيه مجلس النواب عقد جلساته خلال الفترة المقبلة، بعد أن تعطلت خلال الفترة الماضية جراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
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