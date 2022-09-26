https://sputnikarabic.ae/20220926/لياونينغ-ما-هي-قدرات-أول-حاملة-طائرات-صينية؟-1068268085.html
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" ، و"فوجيان"، وجميعها دخلت الخدمة خلال العشر سنوات... 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T12:52+0000
2022-09-26T12:52+0000
2022-09-26T12:52+0000
انفوجرافيك
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وتحتفل الصين بمرور 10 سنوات على بدء تشغيلها أول حاملة طائرات دخلت الخدمة في أسطولها الحربي في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن "لياونينغ" كانت بداية حقبة جديدة للأسطول الحربي الصيني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
لياونينغ... ما هي قدرات أول حاملة طائرات صينية؟
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تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم يضم 777 وحدة بحرية، بينها 3 حاملات طائرات هي "لياونينغ" و"شاندونغ" ، و"فوجيان"، وجميعها دخلت الخدمة خلال العشر سنوات الماضية.
وتحتفل الصين بمرور 10 سنوات على بدء تشغيلها أول حاملة طائرات دخلت الخدمة في أسطولها الحربي في سبتمبر/ أيلول عام 2012، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أن "لياونينغ" كانت بداية حقبة جديدة للأسطول الحربي الصيني.