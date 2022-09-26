عربي
https://sputnikarabic.ae/20220926/مصرع-7-أشخاص-في-حريق-بمركز-تسوق-بكوريا-الجنوبية-1068254563.html
مصرع 7 أشخاص في حريق بمركز تسوق بكوريا الجنوبية
مصرع 7 أشخاص في حريق بمركز تسوق بكوريا الجنوبية
قال مسؤولون إن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق في الطابق السفلي بمركز تسوق في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:06+0000
2022-09-26T10:06+0000
كوريا الجنوبية
إخماد حرائق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049979608_0:92:3078:1823_1920x0_80_0_0_1a8ed9dbbdbd7471343c4c24331c99db.jpg
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن جو سونغ تشول المسؤول في مكافحة الحرائق في دايجون أن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق.وذكر المسؤول أنه لم يكن من الواضح على الفور إذا ما كان هناك أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن الدخان ما زال يتصاعد من بعض أجزاء المبنى.اندلع الحريق في مركز التسوق في نحو الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة عبر منطقة رصيف التحميل بالطابق السفلي.وتم إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بمن فيهم موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.وقال المسؤولون إن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ لو اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.وقال جو إن أكثر من 500 رجل إطفاء و90 عربة تم نشرهم لمكافحة الحريق الذي تم إخماده في نحو الساعة الثالثة مساء.
https://sputnikarabic.ae/20210511/مصر-اندلاع-حريق-بإحدى-المولات-التجارية-1048945040.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1049979608_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_0abae703834b8ee6da56ea944c1d7989.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الجنوبية, إخماد حرائق
كوريا الجنوبية, إخماد حرائق

مصرع 7 أشخاص في حريق بمركز تسوق بكوريا الجنوبية

10:06 GMT 26.09.2022
© AFP 2022 / Piero Cruciatti اشتعال حريق هائل في مبنى سكني في مدينة ميلانو، إيطاليا 29 أغسطس 2021
اشتعال حريق هائل في مبنى سكني في مدينة ميلانو، إيطاليا 29 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2022
© AFP 2022 / Piero Cruciatti
تابعنا عبرTelegram
قال مسؤولون إن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق في الطابق السفلي بمركز تسوق في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن جو سونغ تشول المسؤول في مكافحة الحرائق في دايجون أن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق.
حريق - القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2021
مصر… اندلاع حريق بأحد "المولات" التجارية
11 مايو 2021, 20:32 GMT
وذكر المسؤول أنه لم يكن من الواضح على الفور إذا ما كان هناك أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن الدخان ما زال يتصاعد من بعض أجزاء المبنى.
اندلع الحريق في مركز التسوق في نحو الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة عبر منطقة رصيف التحميل بالطابق السفلي.
وتم إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بمن فيهم موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.
وقال المسؤولون إن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ لو اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.
وقال جو إن أكثر من 500 رجل إطفاء و90 عربة تم نشرهم لمكافحة الحريق الذي تم إخماده في نحو الساعة الثالثة مساء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMTМужчина голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - سبوتنيك عربياليوم الرابع من عملية الاستفتاء للانضمام إلى روسيا في المناطق المحررة07:28 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала