https://sputnikarabic.ae/20220926/مصرع-7-أشخاص-في-حريق-بمركز-تسوق-بكوريا-الجنوبية-1068254563.html
مصرع 7 أشخاص في حريق بمركز تسوق بكوريا الجنوبية
مصرع 7 أشخاص في حريق بمركز تسوق بكوريا الجنوبية
قال مسؤولون إن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق في الطابق السفلي بمركز تسوق في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية. 26.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-26T10:06+0000
2022-09-26T10:06+0000
2022-09-26T10:06+0000
كوريا الجنوبية
إخماد حرائق
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ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن جو سونغ تشول المسؤول في مكافحة الحرائق في دايجون أن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق.وذكر المسؤول أنه لم يكن من الواضح على الفور إذا ما كان هناك أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن الدخان ما زال يتصاعد من بعض أجزاء المبنى.اندلع الحريق في مركز التسوق في نحو الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة عبر منطقة رصيف التحميل بالطابق السفلي.وتم إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بمن فيهم موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.وقال المسؤولون إن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ لو اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.وقال جو إن أكثر من 500 رجل إطفاء و90 عربة تم نشرهم لمكافحة الحريق الذي تم إخماده في نحو الساعة الثالثة مساء.
https://sputnikarabic.ae/20210511/مصر-اندلاع-حريق-بإحدى-المولات-التجارية-1048945040.html
كوريا الجنوبية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, إخماد حرائق
كوريا الجنوبية, إخماد حرائق
مصرع 7 أشخاص في حريق بمركز تسوق بكوريا الجنوبية
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قال مسؤولون إن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق في الطابق السفلي بمركز تسوق في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن جو سونغ تشول المسؤول في مكافحة الحرائق في دايجون أن رجال الإطفاء يواصلون البحث عن ناجين بعد إخماد الحريق.
وذكر المسؤول أنه لم يكن من الواضح على الفور إذا ما كان هناك أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، وأن الدخان ما زال يتصاعد من بعض أجزاء المبنى.
اندلع الحريق في مركز التسوق
في نحو الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي، وانتشر بسرعة عبر منطقة رصيف التحميل بالطابق السفلي.
وتم إجلاء أكثر من 110 أشخاص، بمن فيهم موظفو المركز التجاري والعملاء في فندق قريب.
وقال المسؤولون إن الضرر كان من الممكن أن يكون أسوأ لو اندلع الحريق خلال ساعات عمل المركز التجاري.
وقال جو إن أكثر من 500 رجل إطفاء و90 عربة تم نشرهم لمكافحة الحريق الذي تم إخماده في نحو الساعة الثالثة مساء.