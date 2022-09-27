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https://sputnikarabic.ae/20220927/البحرية-الأمريكية-تعلن-مصادرة-شحنة-هيروين-بـ-85-مليون-دولار-في-مياه-الخليج-صورة-1068323232.html
البحرية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة هيروين بـ 85 مليون دولار في مياه الخليج... صورة
البحرية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة هيروين بـ 85 مليون دولار في مياه الخليج... صورة
صادرت البحرية الأمريكية، شحنة من مخدر الهيروين تزن نحو 2400 كيلوغرام، قدرت قيمتها بنحو 85 مليون دولار، تم ضبطها على متن سفينة صيد بخليج عُمان. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T15:34+0000
2022-09-27T15:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش الأمريكي
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جاء ذلك في بيان للقيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.وقالت البحرية الأمريكية في بيانها إن "زورقا سريع الاستجابة تابع لخفر السواحل الأمريكي صادر شحنة من الهيروين تقدر بنحو 85 مليون دولار على سفينة صيد، أثناء قيامه بدوريات في خليج عمان في 27 سبتمبر/أيلول".وأضافت أن الشحنة "تمثل أكبر شحنة للمخدرات في الشرق الأوسط تُضبط على يد القوات البحرية هذا العام".من جانبه، أكد براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس أن "هذه العملية تظهر التزاما كبيرا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".وتتكون القوات البحرية المشتركة من 34 دولة عضو تعمل قواتها في البحر الأحمر وخليج عدن وشمال بحر العرب، وخليج عمان، والخليج والمحيط الهندي.وتتمثل مهام هذه القوات في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن.وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.
https://sputnikarabic.ae/20211217/انفجار-قارب-في-خليج-عمان-كان-ينقل-مخدرات-بـ-14-مليون-دولار-والبحرية-الأمريكية-تتدخل-فيديو-1054263899.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش الأمريكي

البحرية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة هيروين بـ 85 مليون دولار في مياه الخليج... صورة

15:34 GMT 27.09.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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صادرت البحرية الأمريكية، شحنة من مخدر الهيروين تزن نحو 2400 كيلوغرام، قدرت قيمتها بنحو 85 مليون دولار، تم ضبطها على متن سفينة صيد بخليج عُمان.
جاء ذلك في بيان للقيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
وقالت البحرية الأمريكية في بيانها إن "زورقا سريع الاستجابة تابع لخفر السواحل الأمريكي صادر شحنة من الهيروين تقدر بنحو 85 مليون دولار على سفينة صيد، أثناء قيامه بدوريات في خليج عمان في 27 سبتمبر/أيلول".

وأضافت أن الشحنة "تمثل أكبر شحنة للمخدرات في الشرق الأوسط تُضبط على يد القوات البحرية هذا العام".

من جانبه، أكد براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس أن "هذه العملية تظهر التزاما كبيرا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".
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وتتكون القوات البحرية المشتركة من 34 دولة عضو تعمل قواتها في البحر الأحمر وخليج عدن وشمال بحر العرب، وخليج عمان، والخليج والمحيط الهندي.

وتتمثل مهام هذه القوات في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن.
وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.
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