البحرية الأمريكية تعلن مصادرة شحنة هيروين بـ 85 مليون دولار في مياه الخليج... صورة
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
صادرت البحرية الأمريكية، شحنة من مخدر الهيروين تزن نحو 2400 كيلوغرام، قدرت قيمتها بنحو 85 مليون دولار، تم ضبطها على متن سفينة صيد بخليج عُمان.
جاء ذلك في بيان للقيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، اليوم الثلاثاء.
A @USCG fast response cutter seized an estimated $85 million worth of heroin from a fishing vessel in the Gulf of Oman, Sept. 27, representing the largest illegal drug interdiction in the Middle East by international naval forces this year.— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) September 27, 2022
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وقالت البحرية الأمريكية في بيانها إن "زورقا سريع الاستجابة تابع لخفر السواحل الأمريكي صادر شحنة من الهيروين تقدر بنحو 85 مليون دولار على سفينة صيد، أثناء قيامه بدوريات في خليج عمان في 27 سبتمبر/أيلول".
وأضافت أن الشحنة "تمثل أكبر شحنة للمخدرات في الشرق الأوسط تُضبط على يد القوات البحرية هذا العام".
من جانبه، أكد براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس أن "هذه العملية تظهر التزاما كبيرا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".
وأضافت أن الشحنة "تمثل أكبر شحنة للمخدرات في الشرق الأوسط تُضبط على يد القوات البحرية هذا العام".
من جانبه، أكد براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس أن "هذه العملية تظهر التزاما كبيرا بين شركائنا الدوليين لتعطيل وردع النشاط المزعزع للاستقرار في المنطقة".
17 ديسمبر 2021, 10:50 GMT
وتتكون القوات البحرية المشتركة من 34 دولة عضو تعمل قواتها في البحر الأحمر وخليج عدن وشمال بحر العرب، وخليج عمان، والخليج والمحيط الهندي.
وتتمثل مهام هذه القوات في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن.
وتتمثل مهام هذه القوات في تنفيذ عمليات أمنية بحرية في مناطق عمليات واسعة تشمل خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن.
وذلك بغرض مكافحة الإرهاب والأنشطة الداعمة له كتهريب البشر والمخدرات والأسلحة؛ وللمساعدة في ضمان حرية الملاحة الدولية، وتدفق التجارة الدولية بأمان في تلك المناطق التي تعد محور ومركز التجارة العالمية والشريان الرئيس للاقتصاد العالمي.