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https://sputnikarabic.ae/20220927/الجيش-الأوكراني-يعترف-بعدم-جدوى-منظومة-صواريخ-هيمارس-الأمريكية-1068297629.html
الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية
الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية في معاركها بمدينة أرتيوموفسك. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T06:14+0000
2022-09-27T06:14+0000
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وكتبت الصحيفة: "أعلنت القيادة الأوكرانية في باخموت (أرتيوموفسك) مؤخرا أنه حتى تزويد قواتها بمنظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية لم يساعد في التأثير بشكل كبير على خطوط إمداد القوات الروسية".وأضافت أن قيادة الجيش الأوكراني توصلت إلى استنتاج بأن القوات المتحالفة تكيفت بنجاح مع ظهور الأنظمة الصاروخية الغربية. وعلى وجه الخصوص تمكنت القوات الروسية من إعادة توزيع مستودعات الذخيرة لجعلها أقل عرضة للهجمات الأوكرانية.ولفتت إلى أن القوات المتحالفة تقوم بتحرير تدريجي لمدينة أرتيوموفسك وتطرد القوات الأوكرانية عن طريق ضرب معداتها وقوتها البشرية.
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رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

الجيش الأوكراني يعترف بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية

06:14 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية اعترفت بعدم جدوى منظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية في معاركها بمدينة أرتيوموفسك.
وكتبت الصحيفة: "أعلنت القيادة الأوكرانية في باخموت (أرتيوموفسك) مؤخرا أنه حتى تزويد قواتها بمنظومة صواريخ "هيمارس" الأمريكية لم يساعد في التأثير بشكل كبير على خطوط إمداد القوات الروسية".

وأضافت أن قيادة الجيش الأوكراني توصلت إلى استنتاج بأن القوات المتحالفة تكيفت بنجاح مع ظهور الأنظمة الصاروخية الغربية. وعلى وجه الخصوص تمكنت القوات الروسية من إعادة توزيع مستودعات الذخيرة لجعلها أقل عرضة للهجمات الأوكرانية.

ولفتت إلى أن القوات المتحالفة تقوم بتحرير تدريجي لمدينة أرتيوموفسك وتطرد القوات الأوكرانية عن طريق ضرب معداتها وقوتها البشرية.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:25 GMT
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