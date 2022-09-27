السعودية تتصدر دول العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة خلال 2022
© Sputnik . Mohamed Hemedaالسياحة في السعودية
السياحة في السعودية
© Sputnik . Mohamed Hemeda
أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أصبحت أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموا إيجابيا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
كما أشارت وفقا لمؤشر منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تصدرت مجموعة العشرين في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح في عام 2019.
نسعد بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً لجهود القيادة الرشيدة في سبيل تحقيق أهداف #رؤية_السعودية_2030 التي تسعى إلى وضع بلادنا ضمن أبرز وجهات السياحة العالمية. pic.twitter.com/kPOm4ROiV5— وزارة السياحة (@Saudi_MT) September 27, 2022
وكتبت وزارة السياحة على "تويتر": "نسعد بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لجهود القيادة في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى وضع المملكة ضمن أبرز وجهات السياحة العالمية".
من جانبه، علق وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هذا الإنجاز قائلا إن "اقتصاد المملكة يحقق أعلى نمو بين دول العشرين، واليوم أداء قطاع السياحة يحقق أفضل أداء بين دول العشرين".
اقتصاد المملكة يحقق أعلى نمو بين دول العشرين، واليوم أداء قطاع السياحة يحقق أفضل أداء بين دول العشرين، وذلك حسب بيانات منظمة السياحة العالمية. https://t.co/S0cKQ4YPrJ— Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) September 27, 2022
وفي الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".
كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، في شهر مارس/ آذار، عن وقفها إصدار البيانات اليومية لحالات فيروس "كورونا" المستجد.
وأكدت الوزارة أن السبب وراء قرارها الذي يبدأ تطبيقه اليوم، هو أن "مناعة السعوديين ضد (كوفيد-19) زادت، واتسعت مساحتها بفضل الله"، بحسب بيان لها.