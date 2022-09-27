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السعودية تتصدر دول العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة خلال 2022
السعودية تتصدر دول العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة خلال 2022
أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أصبحت أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموا إيجابيا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس "كورونا"... 27.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-27T10:34+0000
2022-09-27T10:34+0000
السعودية
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كما أشارت وفقا لمؤشر منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تصدرت مجموعة العشرين في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح في عام 2019.وكتبت وزارة السياحة على "تويتر": "نسعد بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لجهود القيادة في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى وضع المملكة ضمن أبرز وجهات السياحة العالمية".من جانبه، علق وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هذا الإنجاز قائلا إن "اقتصاد المملكة يحقق أعلى نمو بين دول العشرين، واليوم أداء قطاع السياحة يحقق أفضل أداء بين دول العشرين".وفي الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، في شهر مارس/ آذار، عن وقفها إصدار البيانات اليومية ‏لحالات فيروس "كورونا" المستجد.‏وأكدت الوزارة أن السبب وراء قرارها الذي يبدأ تطبيقه اليوم، هو أن "مناعة السعوديين ضد (كوفيد-19) زادت، واتسعت مساحتها بفضل الله"، بحسب بيان لها.
السعودية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تتصدر دول العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة خلال 2022

10:34 GMT 27.09.2022
© Sputnik . Mohamed Hemedaالسياحة في السعودية
السياحة في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
السياحة في السعودية
© Sputnik . Mohamed Hemeda
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أعلنت وزارة السياحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أصبحت أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموا إيجابيا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
كما أشارت وفقا لمؤشر منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تصدرت مجموعة العشرين في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح في عام 2019.
وكتبت وزارة السياحة على "تويتر": "نسعد بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجا لجهود القيادة في سبيل تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى وضع المملكة ضمن أبرز وجهات السياحة العالمية".
من جانبه، علق وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هذا الإنجاز قائلا إن "اقتصاد المملكة يحقق أعلى نمو بين دول العشرين، واليوم أداء قطاع السياحة يحقق أفضل أداء بين دول العشرين".
وفي الشهر الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".
كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، في شهر مارس/ آذار، عن وقفها إصدار البيانات اليومية ‏لحالات فيروس "كورونا" المستجد.‏
وأكدت الوزارة أن السبب وراء قرارها الذي يبدأ تطبيقه اليوم، هو أن "مناعة السعوديين ضد (كوفيد-19) زادت، واتسعت مساحتها بفضل الله"، بحسب بيان لها.
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