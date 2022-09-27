https://sputnikarabic.ae/20220927/الصحة-المصرية-تعلن-رصد-حالة-إصابة-جديدة-بفيروس-جدري-القرود-1068308749.html
الصحة المصرية تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود
الصحة المصرية تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود
أعلنت وزارة الصحة والسكان، في مصر، تأكد إيجابية حالة إصابة شخص بفيروس جدري القرود لمواطن من إحدى الدول العربية قادم من الخارج. 27.09.2022, سبوتنيك عربي
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وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، اليوم الثلاثاء، إنه "من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي أمراض وبائية، تم ثبوت ايجابية مريض من أحد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود قادم من الخارج يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري".وأضافت الوزارة أنه "تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية".وأكدت الوزارة أن الحالة العامة للمصاب "مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".وقبل أسبوعين، أعلنت الصحة المصرية رصد حالة مصابة لمواطن يبلغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها.
https://sputnikarabic.ae/20220808/مستشار-الرئيس-لـسبوتنيك-مصر-خالية-من-جدري-القرود-ونتخذ-الإجراءات-اللازمة-للتصدي-له-1066157100.html
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الصحة المصرية تعلن رصد حالة إصابة جديدة بفيروس جدري القرود
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، في مصر، تأكد إيجابية حالة إصابة شخص بفيروس جدري القرود لمواطن من إحدى الدول العربية قادم من الخارج.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، اليوم الثلاثاء، إنه "من خلال جهود الوزارة وخطتها لتأمين ومتابعة ورصد الوضع الوبائي بمنافذ دخول البلاد لرصد حالات الاشتباه بأي أمراض وبائية، تم ثبوت ايجابية مريض من أحد الدول العربية مصاب بفيروس جدري القرود
قادم من الخارج يوم 25 سبتمبر/أيلول الجاري".
وأضافت الوزارة أنه "تم عزل المريض بأحد مستشفيات العزل واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية
والطبية للمريض ومخالطيه وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية".
وأكدت الوزارة أن الحالة العامة للمصاب "مستقرة ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة".
وقبل أسبوعين، أعلنت الصحة المصرية رصد حالة مصابة
لمواطن يبلغ من العمر 42 عاما، من الحاصلين على الإقامة في إحدى الدول الأوروبية والمترددين عليها.